誰是哈馬斯真正的首領？

（德國之聲中文網）恐怖組織哈馬斯在10月7日攻破以色列在加沙地帶的邊境防御工事，造成1200多名以色列人死亡，約240人被扣為人質。加沙哈馬斯指揮官葉海亞·辛瓦爾（Jihia al-Sinwar）被認為是此次突襲最關鍵的幕後策劃者，以色列軍隊的目標之一就是消滅他。

不過，辛瓦爾只是這個巴勒斯坦激進組織的幾個主要人物其中之一。

「汗尤尼斯屠夫」辛瓦爾

1962年出生於加沙地帶南部的汗尤尼斯難民營、現年61歲的辛瓦爾以鐵腕手段領導著加沙哈馬斯。他被認為具領袖魅力、智商極高，但卻殘忍無情。

身為20世紀80年代末哈馬斯的創始成員之一，辛瓦爾參與建立了哈馬斯的軍事分支卡薩姆旅，該旅在以色列發動了多次自殺式襲擊。他還對自己團隊中涉嫌與以色列合作的人采取了殘忍的行動，因此被稱為「汗尤尼斯屠夫」。

1988年，以色列法院以謀殺數名涉嫌合作對象和兩名以色列士兵的罪名判處他四個無期徒刑。辛瓦爾在獄中學習希伯來語，並通過閱讀以色列名人的書籍，研究「敵人」的思想。

在被關押22年後，為了交換被俘的以色列士兵沙利特（Gilad Schalit），辛瓦爾於2011年與其他1000多名巴勒斯坦囚犯一起獲釋。隨後，他回到加沙負責哈馬斯軍事和政治部門之間的的聯系。 2017 年，他成為該恐怖組織在加沙地帶的領袖。

以色列總理內塔尼亞胡最近指責辛瓦爾在與以色列的戰鬥中甘願犧牲巴勒斯坦平民。內塔尼亞胡稱，辛瓦爾對其人民的命運不感興趣，其行為「就像地堡裡的小希特勒」。

不過，據以色列媒體報道，辛瓦爾可能已經逃離了加沙北部的戰火，現在位於老家汗尤尼斯地區。

「九命貓」德伊夫

穆罕默德·德伊夫（Mohammed Deif）自2002年以來一直領導著加沙哈馬斯的卡薩姆旅。以色列稱德伊夫應對多起自殺式襲擊和數十名被殺害的以色列士兵與平民負責。此外，哈馬斯在加沙廣布的地道系統也和德伊夫有關。據稱德伊夫參與策劃並指揮了哈馬斯10月7日的大部分行動，因此以色列也希望能在軍事行動中消滅他。

自1995年以來，德伊夫一直是以色列的頭號通緝犯之一。 2000年，他被暫時監禁在以色列，但在2000年至2005年的第二次起義動蕩時期得以逃脫。此後，他幾乎沒有留下任何蹤跡，也鮮少在公眾前露面。

有傳言稱德伊夫在七次暗殺行動中幸存下來，盡管受了一些重傷：據稱他失去了一只眼睛、一只腳和部分手臂。人們僅聽聞他多年來每晚都在不同的房子裡過夜，以保護自己免受以色列的襲擊。

藏在暗處的副手伊薩

與辛瓦爾一樣，馬爾萬·伊薩（Marwan Issa）也出生在加沙的難民營。人們只知道伊薩最初屬於穆斯林兄弟會，哈馬斯後來發展成為該組織的附屬組織。

在1987年至1993年的第一次起義期間，伊薩曾在以色列服刑五年。巴勒斯坦權力機構也曾於1997年逮捕伊薩，但他在2000年第二次起義爆發後獲釋。如今，他是卡薩姆旅的副總指揮，也是德伊夫的得力助手。

伊薩曾多次在以色列的針對性暗殺行動中幸免於難，如今他再次被以色列列為通緝要犯。據信，伊薩在策劃和實施10月7日的恐怖襲擊中也扮演了重要角色。

遠離戰場的首腦：哈尼亞和馬沙爾

徹底瓦解哈馬斯對以色列來說可能很困難，因為哈馬斯最重要的兩名領導人並不在加沙，而是在卡塔爾。其中一位是伊斯梅爾·哈尼亞（Ismail Hanija），他被普遍認為是哈馬斯的最高領導人。

哈尼亞也出生在加沙地帶的一個難民營，最初就讀於聯合國學校，接著在加沙伊斯蘭大學學習，並在那裡接觸到激進的獨立運動。1993 年，哈尼亞被任命為哲學系主任，隨後於1997年成為哈馬斯精神領袖的辦公室主任。

當哈馬斯於2006年選舉獲勝後，哈尼亞被巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmud Abbas）任命為巴勒斯坦總理。但一年之後，哈馬斯將總統領導的法塔赫黨從加沙地帶驅逐出去。阿巴斯因此解除了哈尼亞的總理職位，但哈尼亞拒絕接受。

如今巴勒斯坦事實上的領土仍然分為兩部分：法塔赫管轄約旦河西岸，哈馬斯則統治加沙地帶。哈尼亞於2017年當選為哈馬斯政治局主席--成為哈立德·梅沙爾的繼任者。

另一位最重要的領導人哈立德·梅沙爾（Chalid Maschaal）1956年出生於約旦河西岸，在科威特大學學習物理學，他的政治立場也在此時變得激進。後來他居住在敘利亞和約旦，並於1996年成為哈馬斯的創始成員及主席，多次呼籲對以色列采取恐怖行動。他在2017年辭去了哈馬斯政治局主席的職務，由哈尼亞接任，目前梅沙爾擔任哈馬斯外交部的領導人。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦