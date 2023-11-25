加薩停火邁入第2日 更多人質將獲釋！以色列證實：包含8名兒童

以色列總理內唐亞胡辦公室表示，以色列收到第二份哈瑪斯將釋放的人質名單。作為以巴衝突交戰雙方協議的一部分，這些人質於25日獲釋。該辦公室表示，已通知人質家屬此消息。

根據協議，以色列每釋放三名囚犯，哈瑪斯就會歸還一名人質。以色列官員證實，將於周六獲釋的13名以色列人質中有8名兒童。目前尚不清楚有多少非以色列俘虜也可能被釋放。

為期四天的以巴臨時停火協議於周五生效後，哈瑪斯釋放了第一批共24名人質，並從以色列換回了39名巴勒斯坦囚犯。

作為停戰協調國的卡塔爾表示，第一批獲釋的人質包括13名以色列人、10名泰國人和一名菲律賓人。這些外國人是以色列南部農場聘雇的外籍勞工。

哈瑪斯被歐盟、美國、以色列等認定為恐怖組織。該組織於10月7日在以色列邊境地區殺害了超過1200人，包括至少850名平民。約240名人質被暴力劫持到加薩，其中包括多名德國公民。這場恐怖襲擊稱為以巴衝突的導火索，以色列宣布全面封鎖加薩地帶，對哈瑪斯展開反擊。

在四天休戰期間，極端伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯預計將釋放約50名人質。以色列則會釋放150名被關押在監獄中的巴勒斯坦女性和未成年囚犯。以色列表示，哈瑪斯每多釋放10名人質，就可以延長休戰一天。美國總統拜登稱，他希望能實現這一目標。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，第一批人質已接受醫療檢查且「狀況良好」。

獲釋的以色列人質分別被送往三家以色列醫院觀察，其中包括九名婦女和四名九歲以下兒童。施耐德兒童醫療中心表示，被送到該中心的四名兒童和四名婦女的身體狀況似乎都還良好。

泰國：還有20名泰國人未獲釋

泰國外交部周六表示，哈瑪斯釋放10名泰國公民後，還有20名泰國人被俘。獲釋的人質已經通過埃及被轉移到以色列，他們將在醫院接受觀察48小時後返國。

唯一一名被哈瑪斯挾持的泰國女性也在第一批獲釋的名單中。

泰國在聲明中說：「目前估計仍有20名泰國國民被綁架。我們衷心希望剩餘的人質能夠得到人道待遇，並盡快安全獲釋。」

泰國外交部感謝埃及、伊朗、以色列和卡塔爾政府以及紅十字國際委員會等方面為人質獲釋所做的「巨大努力」。

德國總理呼籲無條件釋放所有人質

德國總理蕭茲呼籲無條件釋放所有人質，並對各方通過不懈外交努力促成哈瑪斯釋放第一批人質表達感謝。

蕭茲在社群媒體X上寫道：「第一批人質終於獲釋，這是一個好消息。我們難以想象他們和他們的家人在過去幾周裡所經歷的一切。」

「這是不懈外交努力的成果，我們感謝所有為此付出努力的人。今天只是一個開始。哈瑪斯必須無條件釋放所有人質！」

第一批獲釋的人質中有四人擁有以色列和德國雙重國籍。

德國外交部長貝爾博克也表示，聽到人質獲釋的消息令她感到無比欣慰，並對卡塔爾協助促成四天休戰的卡塔爾表示感謝。

經過卡塔爾、埃及和白宮數周的外交努力，美國、以色列和哈瑪斯達成了協議，確保50名人質獲釋。

世衛：逾150人從希法醫院疏散

與此同時，世界衛生組織表示，加薩北部希法醫院約151名病人、親屬和醫護人員於11月22日被轉移到加薩南部的醫院。「這是一次高風險任務，因為希法醫院附近的激烈戰鬥和砲擊仍在繼續。」

據世衛組織稱，團隊花了 20 個小時才完成撤離，其中 6 個小時停留在一個檢查站，團隊人員和病人在檢查站受到以色列國防軍盤查，巴勒斯坦紅新月會的三名醫務人員和衛生部的三名醫務人員在檢查站被扣留。

隨著地面戰鬥的加劇，近100萬巴勒斯坦人逃離加薩地帶北部。食物、水和燃料的稀缺也引發了加薩南部的人道主義危機。

據哈瑪斯控制的加薩衛生部稱，自以色列最近針對加薩哈瑪斯武裝分子的戰爭開始以來，加薩地帶已有約 13000 人死亡。儘管美國和以色列對死亡人數表示懷疑，但聯合國官員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）上月表示，在以往的加薩戰爭中，加薩衛生當局提供的數字被認為可信而且未受質疑。

根據衛星數據分析，加薩北部約有半數建築物遭到破壞或摧毀，加薩地帶多數醫院都已停止運營。聯合國估計，近期有170萬人無家可歸。

臨時停火協議生效後，載有食品、水和藥品等救援物資的卡車將能進入加薩，為加薩地帶約 230 萬人提供臨時救濟。

（綜合報導）

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