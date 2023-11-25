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首批人質換囚 以哈休戰4天

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
以哈廿四日開始休戰四天，休戰協議包括哈瑪斯釋放其擄走的人質，以及以色列釋放巴勒斯坦囚犯。圖為以色列特拉維夫多張人質相片的海報。（美聯社）
以哈廿四日開始休戰四天，休戰協議包括哈瑪斯釋放其擄走的人質，以及以色列釋放巴勒斯坦囚犯。圖為以色列特拉維夫多張人質相片的海報。（美聯社）

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯於當地時間廿四日約早上七點（台灣時間同日下午一點）開始休戰，暫時停火四天。哈瑪斯並於當天下午四點（台灣當晚十點）釋放廿五人，包括十三名以色列人質及十二名泰國移工；以方則釋放卅九名巴勒斯坦囚犯，雙方皆以婦孺為主；這是以哈戰爭延燒七周以來首次休戰。

綜合美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、英國廣播公司（ＢＢＣ）、美國廣播公司（ＡＢＣ）、路透及法新社報導，紅十字會從哈瑪斯手中接收十三名以人質後，將他們從加薩走廊、埃及一路轉移至以色列。以國確認人質身分後，讓他們與家屬通話，並聽取成年人質對其被俘經歷的陳述。隨後人質與家人見面並前往醫院。

以色列人質安全返國後，以方就釋放卅九名巴人囚犯，包括廿四名婦女以及十五名青少年，年紀最小的僅十四歲，其中大部分來自約旦河西岸。美國總統拜登廿三日表示，期待三歲美國女童獲釋，但首批獲釋人質中未見美國公民。

以哈能夠暫停交火，居中調停的卡達功不可沒。卡達外交部發言人安薩里廿三日表示，卡達杜哈一處「作戰室」將監督休戰和人質釋放，並與以哈和紅十字會三方保持直接和即時聯繫。

以哈休戰協議有四大內容：第一是雙方暫時停火四天；第二是哈方釋放五十名以色列人質，以方則釋放一五○名巴囚，釋放對象均以婦孺為主；第三，休戰結束後，哈瑪斯每多釋放十名人質，即可多休戰一天；第四，休戰期間，每天將有兩百車物資、四輛油罐車、四車天然氣和十三萬公升柴油，從埃及與加薩間的拉法過境點進加薩。

哈瑪斯十月突襲以色列，擄走約二四○名人質，兒童至少卅五人，其中十八人被擄時僅十歲或更小。

以哈都強調停火只是暫時、戰爭尚未結束。以色列國防部長葛朗特廿三日說，休戰後將繼續強攻，加大施壓以換回更多人質，戰鬥將再持續至少兩個月；哈瑪斯則說，休戰旨在爭取休整時間。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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