5方協調以哈停戰 艱困中成局

以色列與哈瑪斯的人質談判僵持數周，廿四日終於成局。華爾街日報同日報導，談判各方早在數周前就擬定休戰協議大綱，內容包括哈釋放以人質，換取以釋放巴勒斯坦囚犯及援助物資，但隨著以軍對加薩攻勢不見趨緩，談判屢次中斷，哈瑪斯甚至揚言退出談判。

該報訪問近幾周涉入以哈談判的十餘位美國及中東官員。該報導形容這是當代最複雜的人質談判之一，涉及美國中情局（ＣＩＡ）、以色列情報機構摩薩德、埃及情報官員、卡達當局與哈瑪斯首腦之一的辛瓦。

以哈開戰初期，美國國安顧問蘇利文即指派白宮幕僚，邀集前述五方在卡達杜哈設立人質談判特別小組。卡達官員向流亡該國的哈瑪斯政治領袖施壓；埃及情報部門則有數十年與哈打交道的經驗，也曾成功調停數場以哈衝突，是與加薩當局聯繫的重要管道。

經密集會商後，哈瑪斯十月廿日釋放兩名美國婦孺，隔日又提議藉由釋放大批婦孺人質，換取以軍取消地面入侵加薩計畫，但被以方拒絕，理由是哈瑪斯未能提供詳細人質名單及存活證據。

卡達總理十月廿三日向白宮中東事務協調官麥格克提議，讓哈用大量以色列婦孺人質，換取巴囚及物資，獲白宮同意，但哈瑪斯卻提交一份僅十人的名單，立即被美國認為不夠，以軍並於十月廿七日全面入侵加薩。

卡達官員說，戰事發展對談判造成巨大影響。各方迅速重啟談判，十一月九日完成休戰協議草案，但西法醫院遭以軍包圍使談判幾近破局，哈瑪斯甚至威脅全面取消談判。

美國總統拜登十二日緊急致電卡達國王塔米姆，要求哈瑪斯提供五十名人質的年齡、性別及國籍等詳細個資。塔米姆矢言盡力幫忙，十六日終於獲得完整的五十人個資，直到廿三日晚，各方才敲定所有休戰細節。

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