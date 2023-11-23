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內外交迫 以色列總理鬆口

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
以色列總理內唐亞胡表示，以色列同意暫時停火，但不表示戰爭已經中止。（路透）
以色列總理內唐亞胡表示，以色列同意暫時停火，但不表示戰爭已經中止。（路透）

以哈達成休戰協議，英國衛報認為，這反映出立場強硬的以色列總理內唐亞胡改變了他的路線。

內唐亞胡一直堅定認為，以色列的目標必須是消滅哈瑪斯，也似乎執著於此一方針，而他自己的政治前途在此一舉。不過，內唐亞胡與他的戰爭內閣同時承受著人質家屬的巨大壓力，一些家屬還指控內唐亞胡，把他們的摯愛當成次要問題。

以國輿論認為，政府態度明顯轉變，主因是人質親人的有效遊說，還有各界終於意識到，以軍與安全部門除了毀滅哈瑪斯，也對國民負有責任。

以色列的戰爭內閣據報過去幾周一直在這個問題意見分歧，內唐亞胡在內的強硬派深信，無情的軍事壓力是削弱哈瑪斯、逼使加薩領導人辛瓦釋放人質的最佳方式。但其他人認為，國際要求以軍在加薩停戰的壓力遲早會讓以色列無法抵抗，就算不盡如人意，以色列也必須得到現在所能掌握的戰果。

以哈敲定協議與隨之而來的休戰，並不代表戰爭就此落幕，或是人質危機解決了。理論上，在雙方有足夠時間重整旗鼓後，可能更加激烈的重新交火。不過，這項休戰協議將鼓勵居中斡旋的卡達以及拜登政府等利益相關方，為長久停戰而努力。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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