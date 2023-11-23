以哈首度休戰4天 哈瑪斯擬放50人質

以色列內閣廿二日批准與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的休戰協議，將暫時停止已持續超過六周的以哈戰爭。以色列政府表示，根據協議，哈瑪斯將在四天休戰期釋放約二百四十名人質中的五十人；每多釋放十名人質，就延長休戰一天。

哈瑪斯資深官員馬佐克說，以哈停火將於當地時間廿三日上午十時（台灣時間下午四時）生效。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，哈瑪斯釋放的人質以婦女兒童為主，一名人質交換三名被以色列關押的巴人。協議由卡達斡旋達成，得到美國支持，也是十月七日哈瑪斯入侵以色列爆發以哈戰事以來，第一次達成休戰協議。

美國總統拜登發布聲明表示「深感欣慰」，他感謝卡達與埃及領袖在人質協議達成上的「關鍵領導作用」，也讚揚以色列同意休戰以便提供人道援助。

內唐亞胡稍早說，接受協議是艱難決定，不過是正確做法。他也首度坦承國際社會並沒有完全站在以色列這邊，而讓人質獲釋是他首要任務。

內唐亞胡也強調，打擊哈瑪斯的軍事行動不會停止，「我們正處於戰爭狀態，將繼續戰爭，直到我們實現所有戰爭目標，消滅哈瑪斯，找回所有人質與失蹤者，還將確保加薩不會有任何威脅以色列的實體」。

一位美國官員表示，獲釋人質之中，將包含三位美國人，包括一名本周滿四歲的女孩。第一批人質預料將在廿三日獲釋，休戰日期也可能延長。以色列政府表示，每增加十名人質獲釋，休戰將會延長一天。

哈瑪斯說，根據協議內容，以色列將停止在南加薩的空中出擊，北加薩則限制為一天六小時。休戰期間，以方將不會把軍車帶進加薩，也不會試圖拘留任何人。同時，以方將每天允許數百輛搭載救濟物資的卡車穿越毗鄰埃及的拉法關卡，為加薩巴人提供人道物資。

以媒報導，哈瑪斯宣稱他們並不知道一些人質的位置。如果哈瑪斯確實找到了人質，獲釋總人數估計可能達到七十至八十人。以方官員表示，「就我們而言，哈瑪斯需要把人帶回來，包括從巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織跟其他組織」。

哈瑪斯上月七日突襲以色列造成約一千二百人死亡，還擄走約二百四十名人質。以色列報復轟炸哈瑪斯控制的加薩走廊並發動地面攻勢，加薩衛生部稱有超過一萬三千三百人喪命，包括五千多名兒童。

商品推薦