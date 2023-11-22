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以色列與哈瑪斯停戰 南非評估是否斷交

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以巴目前雖暫時停戰，但總理仍放話人質沒全回來還要繼續打，讓南非開始評估是否要與以斷交。（資料照）
以巴目前雖暫時停戰，但總理仍放話人質沒全回來還要繼續打，讓南非開始評估是否要與以斷交。（資料照）

以色列因以巴衝突，國際上的邦交國恐愈來愈少？以色列雖與哈瑪斯達成停戰協議，但總理納坦雅胡對外發言仍不排除打仗的可能。而南非國會近日則表決通過，有鑑於以色列在以巴衝突對迦薩走廊的攻擊，要求政府將以色列駐南非大使館撤除，甚至考慮是否要斷交

人質沒換完、繼續打

根據《英國廣播公司》報導，雖然納坦雅胡表示以色列仍考慮攻擊哈瑪斯，但以色列國會卻通過表決，同意與哈瑪斯的人質交換協定，以色列將用150名巴勒斯坦人質，與哈瑪斯交換50名以色列人質，哈瑪斯則承諾，會在4天內將人質送到以色列，雙方這段時間將暫時停戰。

以色列政府則另外喊話說，若哈瑪斯能釋放更多人質，就可以停戰更久，否則以色列國防軍仍會以全部人質回以色列為目標，繼續對哈瑪斯發動攻擊。《半島電視台》則提到，南非國會近日以248比91的票數，要求政府將以色列大使館撤除，除非雙方正式停火。

這也將考驗南非總統拉瑪佛沙要怎麼做，因為這是左派反對黨經濟自由鬥士發起的議案，執政的南非國大黨也表示支持，但中間派、白人多數且支持以色列的民主聯盟是主要反對力量。由於拉瑪佛沙近日批評以色列犯下戰爭罪，以色列已經將大使貝羅瑟可夫斯基召回，南非則從2018年後就沒有派遣駐以大使。

國際施壓力道增

南非所在的金磚五國（南非、巴西、俄羅斯、印度與中國）近日也召開線上會億，呼籲以色列儘速停火。以巴衝突爆發至今，已經造成1.4萬名巴勒斯坦人死亡，其中多數是婦女與小孩。

以色列對哈瑪斯發動進攻，讓中東與南方國家大感不滿，紛紛召回大使抗議。包括南美的玻利維亞宣布與以色列斷交，另有土耳其、約旦、巴林、宏都拉斯與哥倫比亞等國紛將駐以大使召回。

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