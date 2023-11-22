金磚以巴峰會 習近平：以哈應立即停火

金磚國家領導人「以巴問題特別視訊峰會」昨晚舉行，中國大陸國家主席習近平就以哈衝突指出，當務之急是立即停火止戰、保障人道救援通道安全暢通，以及國際社會要拿出實際措施等。他重申解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會。

據央視報導，習近平昨於上述峰會發表談話稱，加薩地區衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。

習近平稱，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭；二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰；三是國際社會要拿出實際措施，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

針對以哈局勢，習近平稱，解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」。

商品推薦