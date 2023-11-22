聽新聞
test
0:00 / 0:00
金磚以巴峰會 習近平：以哈應立即停火
金磚國家領導人「以巴問題特別視訊峰會」昨晚舉行，中國大陸國家主席習近平就以哈衝突指出，當務之急是立即停火止戰、保障人道救援通道安全暢通，以及國際社會要拿出實際措施等。他重申解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會。
據央視報導，習近平昨於上述峰會發表談話稱，加薩地區衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。
習近平稱，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭；二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰；三是國際社會要拿出實際措施，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。
針對以哈局勢，習近平稱，解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言