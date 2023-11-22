釋囚換人質 以哈暫時休戰協議接近談成

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖哈尼雅廿一日表示，哈瑪斯與以色列接近達成休戰協議。法新社報導，以哈可能休戰五天，哈瑪斯將釋放五十到一百名人質，交換以色列釋放獄中數百名巴勒斯坦人。以色列總理內唐亞胡廿一日表示，遭哈瑪斯挾持的人質獲釋工作正取得進展。根據總理辦公室聲明，他對預備役軍人說：「我們正取得進展。我認為不值得說太多，即使是現在，但我希望很快就會有好消息。」

斡旋此事的卡達外交部發言人安薩里說，「我們正處於最接近達成協議的時刻」，並說談判已達到「關鍵和最後階段」。ＣＮＮ引述卡達和以色列消息人士報導，協議最快可望在當地時間廿一日宣布。

哈瑪斯領袖哈尼雅的聲明並未提供休戰條件細節。哈瑪斯官員告訴半島電視台，協商聚焦在休戰時間、救援物資，以及雙方人質和囚犯的交換。

哈瑪斯官員瑞希克表示，以巴雙方均將釋放婦女和兒童，細節有賴居中斡旋的卡達確認。美國總統拜登廿日也說，「距離達成協議前所未有地接近」。

兩名消息人士向法新社透露，協議內容包括休戰五天，以軍將停止地面行動，以及限縮在南加薩的行動。

哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織將釋放五十至一百名以色列及其他國籍的人質，但不包括軍事人員。約三百名巴勒斯坦人將從以色列監牢獲釋，包括婦孺。

以色列瓦拉新聞網報導，哈瑪斯要求以軍飛機在休戰期間完全停止在加薩上空飛行。ＢＢＣ指出，以軍仰賴戰機和無人機在加薩進行空襲、偵蒐等任務，完全停止空中行動，將讓以軍難以進行情報蒐集和監控人質獲釋狀況，這項要求若屬實，恐成為雙方爭執的焦點。

ＣＮＮ報導，休戰期間約四至五天，可能延長，哈瑪斯將釋放五十名婦女兒童人質。人質獲釋一人，以色列就會釋放三名巴人囚犯。休戰期間，以軍無人機每天在加薩北部會停止作業至少六小時。

哈瑪斯上月七日跨境突襲以色列，造成約一千二百人死亡，多數是平民，哈瑪斯還擄走約二百四十名人質，大部分是以色列籍。以色列報復轟炸哈瑪斯治下的加薩走廊並發動地面攻勢，加薩衛生部稱有超過一萬三千三百人喪命，包括五千多名兒童。

白宮表示，談判處於最後階段，但不願進一步說明，以免破壞成果。白宮副國家安全顧問范納十九日在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）說：「這類敏感談判直到最後一刻都有可能破裂，在雙方同意所有事項之前都不算定案。」

哈瑪斯領袖哈尼雅廿一日表示，即將和以色列達成休戰協議。（路透）

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