以色列控訴：哈瑪斯將人質押到西法醫院殺害

英國BBC報導，以色列軍方十九日公布聲稱是加薩最大醫院西法醫院的監視器畫面，顯示上月七日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以國後，將人質帶到西法醫院。另外，加薩衛生部廿日說，以軍襲擊加薩北部另一所主要醫院印尼醫院，造成十二人死亡，包括病患，另有數十人受傷。

BBC報導，印尼醫院院長蘇爾坦表示，以軍戰車距離醫院僅廿公尺，院區已可聽到槍聲，術後護理部門已被砲火擊中。

以軍日前已攻進加薩最大醫院西法醫院。以軍發言人哈加里表示，哈瑪斯將人質押進西法醫院，其中一名人質是十九歲以軍下士諾雅．馬西亞諾；她當時負重傷，在被帶往西法醫院後被殺。

哈瑪斯先前聲稱，馬西亞諾死於以軍空襲。

哈加里也播放一段他說是上月七日的監視器畫面，顯示兩名人質被帶進西法醫院，畫面中可看到武裝人員，及一名人質似乎正在抵抗，另一名則躺在擔架上，附近有另一名便衣男子手持突擊步槍。BBC尚無法核實以軍十九日記者會公布的影片。

另方面，以軍發布另一段影片，稱巴人在西法醫院下方挖一條長五十五公尺地道。影片顯示地道有拱形混凝土頂，盡頭是防爆門，但以軍未說明門外是什麼。

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