中國中東峰會 陸填補美權力真空

沙烏地阿拉伯等四個阿拉伯與伊斯蘭國家及巴勒斯坦自治政府外長廿日訪中，伊斯蘭合作組織秘書長塔哈也隨行。總部在卡達的半島電視台同日報導，稱這是「中國中東高峰會」，北京正藉由填補美國遺留的權力真空，加強其國際角色。

卡達智庫杜哈研究院政治分析師弗拉伊哈特（Ibrahim Fraihat）說，對這波以哈衝突，華府一面倒站在以色列那邊，已搬石頭砸自己的腳。而正因如此，美方已削弱其作為可靠第三方調停者角色。

弗拉伊哈特還說，中國政府則對扮演此一調停者角色非常感興趣。中方和以色列關係牢固，也擁有巴勒斯坦人的信任，又在國際社會舉足輕重，且是具否決權的聯合國安理會常任理事國。

美聯社廿日亦報導，北京三月才居間促成沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係，此一調解角色，過去均長期「保留」給美、俄這類重量級大國擔任。

美國有線電視新聞網（CNN）廿日報導，美國是以色列盟邦，也是中東地區長久以來一個主要的權力掮客。而美中對這波衝突做法大相逕庭，尤其自十月以哈開戰以來，北京雖持續批評以色列的報復行動，卻未譴責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，或在官方聲明點名哈瑪斯，引發以色列官員強烈反彈。

這波衝突也已給予中國可乘之機，提升其和阿拉伯世界一些國家間業已強固的關係，並將自己定位為一個致力爭取以巴「兩國方案」的關鍵聲音。

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