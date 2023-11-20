傳以哈達停火協議 以色列總理否認

華盛頓郵報十八日引述知情人士報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在美國斡旋下和以色列達成臨時協議，將釋放至少五十名人質以換取暫時停戰，但美以皆否認已敲定協議。同日華郵刊出美國總統拜登投書，強調支持以巴「兩國方案」，約旦河西岸和加薩走廊在這次戰後應該均由巴勒斯坦自治政府治理，但他仍反對停火。

前述臨時協議共六頁，要求各方至少休戰五天，換取釋放被擄至加薩的婦孺，最初每廿四小時分批釋放至少五十人，並以空中設施監控加薩境內動靜確保停戰。這也使從埃及運送至加薩的燃料等人道物資將得以顯著增加。該報導指該協議接近達成，最快幾天內展開。

白宮國安會發言人華森十八日晚迅速予以否認。她在社群媒體Ｘ（前推特）聲明，協議尚未達成，但將繼續努力。以色列總理內唐亞胡當晚亦表明，雖有許多錯誤報導提到釋放人質，但目前並無協議，一旦達成將告知國民。

拜登的中東事務顧問麥格克十八日出訪巴林時說，釋放人質將促成暫時休兵，更多人道物資能進入加薩。華郵報導，麥格克此行旨在鞏固釋放人質計畫，將在以色列和卡達舉行相關會談，暫時停戰交換釋放婦孺人質合情合理，初步協議將不含釋放成年男子和以色列軍人。而在加薩的人質估有二三七人。

華郵十八日也刊出拜登對俄烏和以哈戰爭的投書。拜登寫道，兩國方案是以巴和平唯一途徑，巴人應建立排除哈瑪斯的國家。加薩也不應再淪為恐怖主義據點，並反對將巴人逐出加薩或重新占領、圍困、封鎖與侵占加薩領土。

拜登主張，在邁向和平和落實兩國方案途中，加薩和約旦河西岸應統一在單一治理架構下，最終受一個重獲新生的巴勒斯坦自治政府管轄。他另提到，已向以色列領導高層強調必須停止對約旦河西岸巴人的極端主義暴力，美方準備向攻擊當地平民的極端分子祭出赴美簽證禁令等措施。

面對停火聲浪，拜登直指停火不會帶來和平，反讓哈瑪斯能喘息並重整旗鼓。哈瑪斯再控制加薩，將阻礙巴人構築更好未來。

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