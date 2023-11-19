安撫挺以、挺巴民眾 拜登焦頭爛額

以巴問題爭議性高，美國總統拜登對雙方支持者分別寫信安撫！美國媒體NBC近日透露，拜登近日對挺以與挺巴美國社群都寫信進行政策闡述，在美國總統來說實屬罕見。外界預測，拜登對外有俄烏與以巴衝突仍未解決，對內面臨共和黨，尤其是前總統川普的挑戰，使他罕見寫信進行溝通。

挺巴信未提大屠殺

根據《半島電視台》報導，美國NBC新聞網近日揭露拜登寫給挺以色列美國人與挺巴勒斯坦美國人社群的信。在挺以色列的信上，拜登譴責哈瑪斯10月7日對以色列發動的「大屠殺」，並表示會將被哈瑪斯俘虜的戰俘救回。

在寫給挺巴勒斯坦社群的信中，拜登表示替「無辜遭到殺害的巴勒斯坦人」哀悼，但並沒有形容以色列對巴勒斯坦的攻擊是「大屠殺」，或美國對以色列的支持。但拜登在信中寫說，政府積極與國際夥伴提供無辜的巴勒斯坦人食物、飲用水與醫療用品，盼保護加薩走廊的平民。

國內外處境艱難

《NBC新聞網》提到，雖然兩封信內容各有訴求，但與美國現行以巴政策並不衝突，不過拜登寫信給雙方的行為仍屬罕見，顯示拜登在處理以巴衝突上的處境如同走鋼索，面對國外俄烏、以巴衝突持續未解，國內還要因應共和黨反俄烏、挺以色列的聲勢。

《NPR》的民調顯示，美國民眾近日認為政府處理以巴問題的態度太挺以色列，希望能更持平看待以巴問題，且在民主黨支持者的比例上，在4年內從35%增加到56%。

挺以同時要求約束

如今，拜登雖然較支持以色列，但他近日也要求以色列總理納坦雅胡不得佔領加薩走廊，未來若哈瑪斯被消滅，加薩走廊需要由巴勒斯坦政府接管；在交接的過渡期間需要建立重建機制，協助加薩走廊恢復。《以色列時報》也提到，拜登還要求以色列占領約旦河或加薩走廊的暴力屯墾者不得進入這兩區。

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