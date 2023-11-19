美強力施壓 以色列放行燃料進加薩

以色列戰時內閣十七日終於點頭，放行每天兩輛油罐車進加薩走廊。首批運載共六萬公升柴油的兩輛車同日已從南加薩拉法過境點駛入。美國高官透露，這背後是華府大力施壓以方，要求鬆綁封鎖促成。

以色列總理內唐亞胡國安顧問哈尼比十七日宣布，應華府特別請求，內閣允許提供燃料予聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）的汙水處理設施及供水系統使用，以防流行病在平民與以軍間傳播。部分以色列極右翼人士則要求內唐亞胡收回成命，財長史莫崔赫稱為重大錯誤和示弱，將為敵人注入氧氣。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述美國高官報導，據美以達成的協議，以方同意每四十八小時讓十四萬公升燃料進加薩。但聯合國人道主義事務負責人葛瑞菲斯直言，加薩每日所需為廿萬公升。聯合國人權問題專員敦促以色列，別再將水當作戰爭武器。

英國廣播公司（ＢＢＣ）亦引述美國國務院官員報導，美以早在數周前就達成協議，同意恢復加薩燃料供給。但以方用兩個理由拖延：堅稱南加薩燃料尚未用罄和人質談判優先。

該高官說，美國務卿布林肯十六日致電以色列戰略事務部長德默爾，提醒協議期限已到，加薩燃料見底，沒時間再等人質談判，並要求以方立即行動，以免發生重大人道災難。布林肯十七日再致電以色列在野黨領袖、戰時內閣成員甘茨，隨後以色列戰時內閣就通過鬆綁燃料封鎖。

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