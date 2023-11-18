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以將攻南加薩？空投傳單勸離

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

以色列十五日向南加薩第一大城甘尤尼斯東部四個社區空投傳單，要求居民撤離並前往避難所。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒報導，這恐是以軍地面攻擊擴及南加薩的前奏。

這四個社區分別為卡拉拉、庫札、巴尼舒海拉和阿巴桑。該傳單寫道，鑑於巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的行為，以軍將在這些社區展開行動，「為了安全，各位必須立即離開，前往已知避難所」。

以色列參謀總長哈勒維十六日表示，以軍幾已摧毀哈瑪斯在北加薩的軍事系統。以色列國防部長葛朗特日前宣布，以軍完全掌握北加薩，地面行動將持續數月、涵蓋加薩南北。他十六日說，以軍取得加薩最大城加薩市西部的作戰管制權，已展開下一階段作戰。

以軍地面行動若南擴，恐惡化加薩人道危機。以哈戰爭已造成逾一五○萬加薩平民流離失所，多數人是按以色列命令南遷。加薩糧食、水和電力供給也不斷減少。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）總監拉扎里尼說，加薩兒童正乞求能啜一口水、吃一小片麵包。世衛組織（ＷＨＯ）也擔憂，以軍一連數周轟炸加薩，迫使眾多難民躲在避難所，而且食物與清水匱乏，恐爆發疾病。

據以色列官員及加薩衛生部統計，自十月七日開戰以來，以色列至少一二○○人死亡、六九○○人負傷；加薩至少一萬一五○○人死亡、兩萬九八○○人受傷。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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