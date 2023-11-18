以軍攻醫院 挨批人道措施不足

以軍十五日攻入加薩最大的西法醫院，並指稱據美以掌握情資，發現巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯指揮中心和武器，還尋獲兩名以色列女人質遺體。英國經濟學人十六日報導，若屬實，哈瑪斯將醫院當作據點，已犯下戰爭罪，並使醫院成為合法的攻擊目標。但以軍進攻時仍應採取諸多預防措施，而以方至今所做的遠不足夠。

以色列出示照片指控加薩的西法醫院藏有武器。（路透） 哈瑪斯雖矢口否認以醫院為據點，但以軍聲稱在院內搜出武器彈藥。國際法規定，一旦醫院被做為軍事據點，就喪失受保護地位。但攻擊醫院仍必須採取高度預防措施，如發出充分疏散通知並確保可行。

以伊拉克摩蘇爾為例，極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）曾在摩蘇爾一家醫院設立指揮部，清剿ＩＳ的聯軍二○一六至二○一七年對該院發動攻勢前，曾給予相當長的警告期，使醫院在通牒到期前大致停止運作。聯軍還在距前線十至十五分鐘的地方設替代該院的創傷中心。

反觀以軍突襲西法醫院時，院內仍有約一五○○名平民。以軍雖宣稱攻入前已通知疏散，並提供保溫箱及燃料等。但若要疏散可行，以軍需提供平民一個能夠前往的安全地點，並在周邊設立相關醫療設施，提供難民更多協助。

其他以方可做的重要舉措，包括開放以南的克瑞沙洛過境點，讓救援物資及燃料進入加薩；設置緊急醫療設施，將傷患帶往以色列醫院；在以南的尼格夫沙漠設立臨時難民營等。以色列雖有權向哈瑪斯宣戰，但面對巴勒斯坦平民傷亡，其實還能做更多。

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