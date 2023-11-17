歐盟外交代表呼籲以色列「不要被憤怒吞噬」

（德國之聲中文網）在抗擊極端恐怖組織哈馬斯的戰爭中，歐盟外交事務高級代表博雷利（Josep Borrell）呼籲以色列，不要“被憤怒吞噬”。

博雷利是在以色列外長科恩（Eli Cohen）陪同下參觀貝埃裡基布茲時做出這一表態的，在10月7日哈馬斯發起的恐怖襲擊中，這個以色列社區是主要的襲擊目標之一。博雷利說：“我可以理解你們的憤怒，但是請允許我請求你們，不要被憤怒所吞噬。我認為這是以色列最好的朋友可以告訴你們的。”

他還強調了歐盟與以色列的團結，以及該國在國際法框架內進行自我防衛的權利。

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“但是捍衛以色列是一回事，照顧有困難的人是另一回事”，博雷利指出，“正因為如此，歐盟在支持以色列自衛權的同時，也呼籲提供人道主義援助，包括為加沙的人民提供食物、水、燃料和安全保護。”

據法新社報道，博雷利也呼籲立即無條件釋放在哈馬斯恐襲行動中被綁架的人質。

平民傷亡不能被視為“附帶損失”

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）表示，在以色列-哈馬斯戰爭中，已經存在“對於多次嚴重違反國際人道主義法律的極其嚴重的指控”。

結束對中東的訪問之後，圖爾克在日內瓦舉行的非正式報告會上對聯合國會員國表示，需要對違反行為進行“嚴格調查和全面問責”。

他在會上還表示，顯然在交戰雙方，“都有一些人認為殺害平民要麼是可以接收的附帶損失，要麼是可以蓄意利用的戰爭武器”。

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圖爾克強調，殺害非戰鬥人員是一場人權危機，代表著人道主義價值觀的崩塌。“這麼多的平民被殺害，這不能被視為附帶損失。不管在基布茲，在難民營，還是在醫院，都不可以。”

這位聯合國人權事務高級專員還指出，由於燃料供應枯竭導致各種基本服務的崩潰，加沙地帶的居民面臨艱難處境。

“傳染病的大規模爆發和飢荒看起來已經是不可避免了”，圖爾克說。

以色列：“不能在加沙留下真空”

在接受英國《金融時報》采訪時，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）談到了加沙地帶未來的安全局勢，並強調以色列不能單純地撤出該地區。

“如果我們撤退了，那麼誰會接手呢？我們不能留下真空。必須要考慮未來的機制是什麼；現在已經有很多想法被提了出來”，赫爾佐格說，“為了防止恐怖主義卷土重來，我們必須擁有非常強大的力量，確保其足以應對局面，不會讓恐怖襲擊再次發生。”

上個星期以色列總理內塔尼亞胡也在接收ABC新聞采訪時說，以色列將會對加沙地帶承擔“無限期”的安全責任。

10月7日，伊斯蘭極端組織哈馬斯對以色列發動了大規模的恐怖襲擊，導致至少1200人死亡。隨後以色列正式對哈馬斯宣戰，並對加沙地帶的哈馬斯目標實施了轟炸。當地由哈馬斯控制的衛生部門稱，已經有大約11500名巴勒斯坦人遇難，其中包括大量婦女和兒童。

（美聯社、路透社、法新社）

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