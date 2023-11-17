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拒籲停火 拜登：以正避免平民死傷

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統拜登對拒絕呼籲加薩走廊停火提出堅決辯護，他辯稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯以色列構成持續威脅，而以軍正設法避免平民死傷。

衛報報導，拜登跟中國大陸國家主席習近平在加州舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊會晤後，於十五日晚間告訴記者，哈瑪斯誓言繼續襲擊以色列，而以軍已從「任意的」空中轟炸轉換到更具針對性的地面行動。

拜登表示，「這不是地毯式轟炸，這是另一回事，他們正在搜查那些地道，進入醫院，也帶保溫箱或其他工具幫助院內的人們。有人跟我講，他們已經給了醫師、護理師跟員工到安全地帶的機會。所以，跟我認為之前正在發生的任意轟炸相比，這是完全不同的故事」。

拜登指以軍承認他們追擊目標時有義務要盡可能謹慎，「他們沒有衝到醫院敲門，把人拉到一邊然後任意開槍」。

拜登同時重申了自己在十月的說法，即哈瑪斯攻擊時斬首嬰兒，「哈瑪斯已經公開說了，他們計畫像之前一樣，再次襲擊以色列，把嬰兒的頭砍下來，把女人與小孩活活燒死。所以，認為他們會就此罷休的想法並不現實」。

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