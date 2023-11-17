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人質換暫停 以色列還在考慮

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

一名阿拉伯外交官表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯原則上同意釋放至少五十名婦女與孩童人質，交換以色列軍事行動暫停三至五天，並增加加薩人道救濟物資，以色列正在考慮。哈瑪斯在加薩挾持大約二百四十名以色列與外籍人質。

有報導說，以哈可能已同意協議部分內容，美方官員與其他有關各方正在等候以色列的消息，而以方正在進行內部討論。

阿拉伯外交官與其他知情人士說，目前正在討論的協議仍有可能破裂，就像迄今為止其他安排一樣。

報導指，先前的提案條件大致相同，但涉及人質數量等細節不同。該外交官表示，最新版概要只是「總體而言」已經商定，如果以方同意，「事情很快就會發生，如果他們拒絕，那我們就再做一次」。

美國總統拜登會晤中國大陸國家主席後，拜登在記者會說，他「深入參與」協商，跟以色列和充當哈瑪斯中間人的卡達政府就人質獲釋進行談判，並對此抱持希望。

拜登表示，不考慮派美軍解救俘虜，他說，正在研究如何提供協助讓人質獲釋，並且有一段夠長的休戰時間，讓這件事發生。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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