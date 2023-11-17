安理會首次決議 籲以哈人道休戰

聯合國安全理事會十五日通過決議，呼籲「緊急延長人道暫停至足夠天數，以利援助進入被困領土」，這是二○一六年來，安理會第一次針對以巴祭出決議，也是安理會首次針對這波以哈戰爭做出決議。

安理會對以哈戰爭相關決議四度闖關失敗，這次以十二國贊成通過馬爾他的提案，要求開放人道走廊通行加薩走廊，並呼籲哈瑪斯釋放人質。

其中，美國和英國以決議並未明確批評哈瑪斯為由棄權，俄羅斯則以未提及立即停火投下棄權票。

決議沒有呼籲停火，也沒有詳細寫出人道休戰天數，而是呼籲「緊急與延伸遍及加薩走廊的人道休戰與走廊，提供足夠的天數，根據國際人道法，讓聯合國人道機構與其執行合作夥伴能夠充分、迅速、安全與不受阻礙的人道准入」。

這項決議具有法律約束力，同時呼籲所有當事方遵守國際衝突法，要求平民受到保護，特別是兒童，也呼籲立即無條件釋放哈瑪斯扣押的人質。

外交官表示，馬爾他的決議是一種妥協，旨在就嚴格集中於人道議題，以及著重兒童困境的用語達成共識。

美國駐聯合國大使格林菲爾表示，通過這項決議證明安理會仍可以共同努力。雖然美國無法投票支持一項未譴責哈瑪斯並指出各國有權自衛的決議文，但美方支持許多條款，如釋放人質和人道休戰。

格林菲爾表示，當務之急是更多的救濟物資，當前程度則是嚴重不足，「我們希望，人道休戰將協助聯合國與人道合作夥伴提供救濟物資，讓逃離暴力的平民能夠平安通過」。

以色列駐聯合國大使爾登在表決後發出聲明表示，這項決議文「脫離現實、毫無意義」。他說，「不管安理會做出什麼決定，以色列將繼續根據國際法行動，而哈瑪斯恐怖分子甚至完全不會讀決議文，更別提遵守了」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾認可安理會「終於採取行動」，但他認為決議應呼籲停火，並譴責平民與人道工作人員的死亡。此外，以色列外交部表明拒絕這項決議，也促使曼蘇爾質問安理會成員國要如何處理這種狀況。

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