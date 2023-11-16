快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

土耳其總統挺哈瑪斯 當地基督徒表不認同

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
土耳其總統厄多安。圖／路透社
土耳其總統厄多安。圖／路透社

以色列與哈瑪斯爆發衝突後，厄多安曾對於哈瑪斯帶走人質及殺害平民的作法搖頭，但事後又對外抨擊以色列並表示「哈瑪斯不是恐怖組織」。對此，在土耳其，很少對政治事務表示看法的基督徒認為，為雙方的百姓祈求平安與衝突落幕才是重點。

厄多安立場不一

據《今日基督教報》報導，今年10月7日哈瑪斯發動陮以色列發動攻擊，殺害1,200位以色列平民的消息傳出後，厄多安對於哈瑪斯立場轉趨謹慎，甚至傳出要求哈瑪斯領的人出境，並重申無法認同針對平民的行為，但在10月28日一場支持巴勒斯坦人的活動上，他卻又抨擊以色列是「戰犯」，他改口說，「哈瑪斯不是恐怖組織。以色列才是侵略者。」

土耳其基督徒與厄多安的關係錯綜複雜，而且很少針對政治事務評論。不過，米拉斯出版事工(Miras Publishing Ministry)創辦人塔拉斯(Gokhan Talas)說，「此風不可長，哈瑪斯就是恐怖組織。」土耳其新教教會協會主席卡爾坎德倫(Ali Kalkandelen)表示，「身為基督徒，我們相信上帝審判一切，我們反對任何戰爭以及殺害無辜的人，」他並表示，基督徒會為雙方與厄多安禱告。

擔心被貼上標籤

土耳其中東宗教研究所主任布朗(Daniel Brown)指出，多數基督徒、土耳其語外國人都對此看法保持沈默，擔心被貼上「支持以色列」的標籤。

土耳其作家阿卡爾(Mustafa Akyol)則認為，多數土耳其人並不支持哈瑪斯恐怖主義，只是同情多年來巴勒斯坦人的困境，他說，「只要悲慘受苦的情況持續下去，土耳其人就會產生更多反對以色列的情緒。」卡爾坎德倫說，「土耳其多年來是以色列的盟友，我相信兩國未來仍會保持良好的關係。」

力挺哈瑪斯

據《半島電視台》報導，厄多安15日在出訪德國前表示，以色列以軍事對付巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯是受到西方無限的支持，他說，「我清楚地說以色列是恐怖國家，這是種族滅絕。」他並呼籲將以色列領導人送往國際法院接受戰爭罪的審判，哈瑪斯不是「恐怖組織」，而是在2006年巴勒斯坦立法選出的政黨。

【更多精采內容，詳見

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 土耳其 厄多安

延伸閱讀

拜登稱人質有望獲釋 明確表態「以色列占領加薩是重大錯誤」

5度闖關終於成功 聯合國決議要求延長加薩人道暫停

哈瑪斯挾持婦孺 以色列證實：1名女人質在加薩生產

釋放50人質換停火3天？傳哈瑪斯同意協議概要

相關新聞

傳哈瑪斯同意釋放50名人質交換停戰數日 以色列還在考慮

一名阿拉伯外交官表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯原則上同意釋放至少50名婦女與孩童人質，交換以色列軍事行動暫停3至5天，並增...

土耳其總統挺哈瑪斯 當地基督徒表不認同

以色列與哈瑪斯爆發衝突後，厄多安曾對於哈瑪斯帶走人質及殺害平民的作法搖頭，但事後又對外抨擊以色列並表示「哈瑪斯不是恐怖組織」...

以巴衝突時間軸／聯合國安理會通過要求以巴延長人道暫停 拜登表態「以占領加薩是重大錯誤」

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於10月7日清晨，對以色列發動50年以來最大規模突襲，向耶路撒冷等城市發射了5千枚火箭。這場突襲讓以色列時隔50年再次進入全面戰爭狀態，加薩地區陷入戰火之中，雙方死傷慘重。《聯合新聞網》整理以巴衝突爆發時程演進時間軸供讀者參考，掌握事件發展一目瞭然。

拜登稱人質有望獲釋 明確表態「以色列占領加薩是重大錯誤」

美國總統拜登今天說，他認為有些許希望可達成協議，讓遭哈瑪斯扣押在加薩走廊的人質獲釋。他並表示，已向以色列總理內唐亞胡清楚...

5度闖關終於成功 聯合國決議要求延長加薩人道暫停

經過四度闖關失敗後，聯合國安全理事會第五度終於闖關成功，於15日晚間以12票贊成票就以哈衝突達成一項決議，呼籲「緊急延長...

以色列：加薩醫院內發現哈瑪斯指揮中心和武器

以色列軍方表示，以軍今天在加薩（Gaza）最大醫院發現巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的指揮中心，以及武器和戰鬥裝備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。