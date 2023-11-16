土耳其總統挺哈瑪斯 當地基督徒表不認同

以色列與哈瑪斯爆發衝突後，厄多安曾對於哈瑪斯帶走人質及殺害平民的作法搖頭，但事後又對外抨擊以色列並表示「哈瑪斯不是恐怖組織」。對此，在土耳其，很少對政治事務表示看法的基督徒認為，為雙方的百姓祈求平安與衝突落幕才是重點。

厄多安立場不一

據《今日基督教報》報導，今年10月7日哈瑪斯發動陮以色列發動攻擊，殺害1,200位以色列平民的消息傳出後，厄多安對於哈瑪斯立場轉趨謹慎，甚至傳出要求哈瑪斯領的人出境，並重申無法認同針對平民的行為，但在10月28日一場支持巴勒斯坦人的活動上，他卻又抨擊以色列是「戰犯」，他改口說，「哈瑪斯不是恐怖組織。以色列才是侵略者。」

土耳其基督徒與厄多安的關係錯綜複雜，而且很少針對政治事務評論。不過，米拉斯出版事工(Miras Publishing Ministry)創辦人塔拉斯(Gokhan Talas)說，「此風不可長，哈瑪斯就是恐怖組織。」土耳其新教教會協會主席卡爾坎德倫(Ali Kalkandelen)表示，「身為基督徒，我們相信上帝審判一切，我們反對任何戰爭以及殺害無辜的人，」他並表示，基督徒會為雙方與厄多安禱告。

擔心被貼上標籤

土耳其中東宗教研究所主任布朗(Daniel Brown)指出，多數基督徒、土耳其語外國人都對此看法保持沈默，擔心被貼上「支持以色列」的標籤。

土耳其作家阿卡爾(Mustafa Akyol)則認為，多數土耳其人並不支持哈瑪斯恐怖主義，只是同情多年來巴勒斯坦人的困境，他說，「只要悲慘受苦的情況持續下去，土耳其人就會產生更多反對以色列的情緒。」卡爾坎德倫說，「土耳其多年來是以色列的盟友，我相信兩國未來仍會保持良好的關係。」

力挺哈瑪斯

據《半島電視台》報導，厄多安15日在出訪德國前表示，以色列以軍事對付巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯是受到西方無限的支持，他說，「我清楚地說以色列是恐怖國家，這是種族滅絕。」他並呼籲將以色列領導人送往國際法院接受戰爭罪的審判，哈瑪斯不是「恐怖組織」，而是在2006年巴勒斯坦立法選出的政黨。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦