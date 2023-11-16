以軍突襲醫院 白宮憂心：不願看見醫院交火

在猛烈砲火及戰車掩護下，以色列軍隊攻進加薩最大醫院西法醫院主要大樓，加薩衛生部緊急呼籲國際社會及聯合國立即介入，中止以色列突襲醫院。白宮也重申憂心院內平民安危，「我們不支持空襲醫院，也不願看見醫院交火」。

白宮國安會發言人表示，讓無辜、無助、生病且應獲得醫療資源的平民捲入交火，這樣的情況不應發生。

約旦外交部也在社群平台Ｘ發布聲明，譴責以軍「奪取西法醫院」違反國際人道法，要求以色列為加薩平民與醫療人員的安全負責。以色列則堅稱，因「行動需要」才突襲。

數家加薩醫院的院長札古特告訴美聯社，以軍入侵醫院大樓嚇壞了許多病患與孩子，「他們大聲尖叫。現場情況非常嚇人，我們無能為力，只能為病患祈禱」。

另外，美國總統拜登十四日表示，他認為有可能與哈瑪斯就釋放人質達成協議，但拜登沒有說明細節。

當被問到有什麼話想對被哈瑪斯挾持的人質家人說，拜登回答，「挺住，我們來了」。

哈瑪斯武裝分子上月突襲以色列，劫持大約二百四十人為人質，包括九名美國人和一名擁有美國永久居留權的人。

根據以色列最新官方數據，十月七日哈瑪斯突擊造成以色列一千二百人死亡，大部分是平民。加薩衛生部表示，以色列的報復攻擊已造成一萬一千三百多人死亡，包括數千名兒童。

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