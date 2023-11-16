以軍直攻醫院 「哈瑪斯藏在這」

以色列國防軍十四日表示，已攻進加薩最大醫院西法醫院，目標是隱匿在醫院下方的哈瑪斯指揮控制中心，同時敦促醫院裡所有哈瑪斯成員投降。

以軍在社群媒體Ｘ貼文指出，根據情報資訊和行動需要，以軍在西法醫院特定區域對哈瑪斯進行精確和針對性行動，並在加薩進行地面行動，以擊敗哈瑪斯並營救人質。ＢＢＣ報導，以軍在院內搜索每個房間，質問病患和醫療人員，並命令男子到院區戶外集中。

最近幾周，以色列國防軍一再公開警告，哈瑪斯將西法醫院作為軍事用途，危及醫院受國際法保護的地位，並為制止這種非法濫用醫院的行為提供充足時間。以軍也表示，協助醫院進行大規模疏散，並與醫院當局保持定期對話。

西法醫院一名醫生告訴ＣＮＮ，在以色列對醫院發起行動前卅分鐘，他們接獲警告，「要我們遠離窗戶和陽台。我們可以聽見戰車的聲音，距離醫院大門口非常近」。

法新社報導，聯合國估計，至少有二千三百名患者、工作人員和流離失所的平民被困在醫院。

西法醫院斷電，也缺乏醫療物資，目擊者稱院內情況非常嚴峻，治療過程沒有麻醉，平民只能在走廊處棲身避難，食物和水都匱乏，空氣中瀰漫著遺體腐爛的臭味。

紐約時報報導，以軍稱哈瑪斯利用醫院掩護軍事行動，十三日起連兩日釋出兩段影片，表示在北加薩朗提希兒童醫院發現武器和爆裂物，還有關人質的房間。

白宮國安會發言人柯比則表示，美方情報顯示，哈瑪斯利用包括西法醫院在內的醫療院所作為屏障和武器庫，並藏匿人質。

以軍發言人哈加里深入朗提希兒童醫院拍攝影片，並表示「這不是加薩唯一一個被哈瑪斯利用的醫院，這是犯罪」。

加薩衛生部十四日否認以軍首支影片幾乎所有指控。在黎巴嫩的哈瑪斯首腦之一哈姆丹也召開記者會批以「說謊作假」。

以軍十五日攻進加薩市西法醫院，院內醫護人員推著一名患者穿過煙霧瀰漫的走廊。（路透）

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