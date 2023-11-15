影／以哈戰爭爆發 引發中國大陸網路反猶太情緒
以色列和哈瑪斯爆發衝突後，中國社交媒體成為輿論戰場，反猶太言論興起令以色列外交官直表失望。而在香港，雖沒有出現前者的激烈輿情，卻有大學自我審查；有當地學者奔走於不同群體之間，希望化解偏見。
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