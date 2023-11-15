影／以哈戰爭爆發 引發中國大陸網路反猶太情緒 

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德國之聲／ 德國之聲

以色列哈瑪斯爆發衝突後，中國社交媒體成為輿論戰場，反猶太言論興起令以色列外交官直表失望。而在香港，雖沒有出現前者的激烈輿情，卻有大學自我審查；有當地學者奔走於不同群體之間，希望化解偏見。

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以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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