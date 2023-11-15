美國務院員工 連署反挺以

紐約時報報導，美國國務院數十名員工十三日連署最新一封內部異議電文，表達反對政府處理以哈戰爭方式，國務卿布林肯當天致信表示理解異議，但仍支持以色列自衛權利。

以哈戰爭爆發至今，國務院已出現三封異議電文，要求總統拜登呼籲停火。一九七一年，國務院在越戰期間設立異議電文渠道，提供官員表達反對意見權利。

不過以色列總理內唐亞胡堅持停火只會讓哈瑪斯有機可乘；拜登政府支持這個論點，同時敦促「人道暫停」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯十三日致信回應最新電文，「我清楚多數人無法接受這場危機造成的慘重傷亡，日復一日看著嬰兒、孩童、老人和婦女罹難，相當煎熬，我也感同身受。國務院內不少人可能不同意政府在這場危機中的立場，認為美國應有能力避免平民傷亡。我們都有聽到，你們的意見也是決策的一環」。

但美國官員強調，政府固然歡迎不同意見，可是員工必須接受和實踐高層決策。

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