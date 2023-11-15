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加薩醫院遺體堆積 野狗闖入啃食

聯合報／ 編譯徐榆涵盧思綸／綜合報導
醫師提供照片顯示，加薩市西法醫院斷電，早產嬰兒十二日已移出保溫箱。（美聯社）
醫師提供照片顯示，加薩市西法醫院斷電，早產嬰兒十二日已移出保溫箱。（美聯社）

以哈戰火未歇，數千人受困加薩最大的西法醫院，當地官員警告，院內堆積著腐爛的屍體，院方已無法負荷。ＢＢＣ報導，世界衛生組織警告，西法醫院也面臨斷電和燃料短缺問題，院內「幾乎成了一座墓地」。醫院經理則表示，已有野狗闖入院內啃食遺體。

西法醫院周圍地區近日發生激烈戰火，有報導指，以軍戰車和裝甲車距離醫院大門只有幾公尺遠。以色列指控哈瑪斯在醫院地下隧道運作指揮中心，哈瑪斯和醫院都否認。以軍也表示，雖然西法醫院附近發生衝突，但醫院本身沒有槍擊事件，也沒有被包圍，任何人都可以離開。

哈瑪斯管理的衛生部表示，醫院內至少還有二千三百人，其中包括多達六百五十名患者、二百至五百名工作人員以及約一千五百名尋求庇護者。

醫生們還提到醫院裡屍體堆積如山並腐爛，西法醫院經理塞爾米亞表示，大約有一百五十具屍體正在腐爛，「發出難聞的氣味」。他告訴ＢＢＣ，以色列當局仍未批准這些遺體運離醫院埋葬，野狗已闖入醫院啃食遺體。

此外，由於斷電，西法醫院新生兒病房中有數十名早產兒無法再待在保溫箱內。塞爾米亞說，其中七名嬰兒已因缺氧喪命，院方與以色列當局談判試圖撤離嬰兒，但尚未達成協議。

哈瑪斯衛生部次長黎希十三日表示，燃料短缺加上交火愈發激烈，北加薩所有醫療院所停擺。

紐約時報報導，美國總統拜登十三日喊話「務必保護醫院」。拜登說，「希望以軍減少對醫院的入侵行動」，且美以官員一直維持溝通管道，爭取休戰讓哈瑪斯等武裝團體釋放人質。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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