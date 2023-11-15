救援加薩 急診醫為早產寶寶哭了

「請別叫我英雄，想起至今仍深陷戰火、生死未卜的同事、居民，心中便充滿歉疚。」卅四歲林口長庚醫院急診醫學部主治醫師洪上凱，參與無國界醫師任務，七月前往加薩為當地急診建立檢傷體制，十月雙邊開戰，被迫滯留加薩走廊廿六日，十一月一日撤離加薩，五日返抵台灣。

林口長庚昨舉辦記者會，院長黃集仁端出「特大號」豬腳麵線，慰勞洪上凱的辛勞，在加薩走廊服務三個月；洪則感性地說，「無國界醫師讓我能在人道救援的理想領域飛翔，長庚醫院則讓我有一雙翅膀，能做想做的事。」，生平第一次前往戰亂地區，家人雖不支持，但能理解，而醫院主管也同意自己留職停薪。

洪上凱表示，以巴開戰當日，從無國界醫師宿舍往外看去，漫天火箭朝向色列首都特拉維夫飛去；隨著雙方駁火嚴峻，辦公室旁的阿巴斯清真寺遭炮彈夷為平地，此時，無國界醫師團隊一路撤退，一邊救援，「在裂縫中尋找幫助病人的機會」，目的地為加薩南部的拉法關口。

即使處置病況危急的病人，急診醫師很少顯露情緒，但洪上凱卻在加薩走廊掉下男兒淚。

當時醫院已遭斷水斷電，一位母親抱著早產小孩，在門口無助等待，當洪上凱伸手觸碰寶寶時，小小生命竟緊緊抓住其手指，他當場哭了出來，內心只有一個念頭，「出生在這樣的世界，身為人類的一員，我深感抱歉。」

洪上凱表示，官方規定外國人道援助工作者始能出境，但抵達埃及邊境的拉法關口時，許多民眾試圖闖關，場面混亂。一名母親突然將年幼孩子遞給無國界醫師成員，邊哭邊說著「救救她的孩子」，場面讓人揪心。

回到台灣，洪上凱看到以巴戰爭新聞，心情激動、難以平復。他表示，與當地同事聯繫，得知無國界醫師支援的醫院斷水、斷電，醫療物資缺乏，醫師只能在漆黑中，持手電筒，為孩童縫合著傷口。

「一直覺得任務還沒結束，希望大眾關注戰爭、人道等議題。」洪上凱說，人類應該持續關注以巴戰爭及當地病患，台灣在急診醫學領先全球，不少急診醫療前輩專研災難醫學，相信可以協助許多落後地區醫院急診，建立檢傷機制、院前救護，減少悲劇發生。

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