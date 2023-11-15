哈瑪斯願釋70人質 換以停火5天

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的武裝派系十三日表示，願意釋放多達七十名被扣在加薩走廊的婦女和兒童，以交換為期五天的停火。

哈瑪斯十月七日跨境襲擊以色列南部，造成大約一千二百人死亡，二百四十人被綁到加薩當人質，以色列隨後空襲並出兵加薩。

哈瑪斯武裝派系卡薩姆旅在社群媒體「紙飛機」發布了錄音訊息，稱準備釋放多達七十名婦女和兒童人質以換取以軍停火五天。發言人烏貝達宣稱，以方曾要求釋放一百人，「我們告訴調解人（卡達），在為期五天的休戰中，我們可以釋放其中五十人。由於俘虜被不同派系關押的障礙，數字可以達到七十人」。

烏貝達說，「我們告訴調解人，如果我們取得五天休戰，並讓援助通過，送達我們在加薩各處的全體人民，我們可以釋放人質」。

以色列總理內唐亞胡十二日告訴美國媒體，「可能有」釋放被扣在加薩人質的協議，但並未提供任何詳細資訊。

雖然烏貝達指責以方正在「拖延與逃避」這項提議，但華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯指出，以國高階官員表示，以色列和哈瑪斯接近達成人質協議，將釋放大部分在十月七日被綁架的以色列婦女兒童。

報導說，如果最終細節得到解決，可能在幾天內就會宣布。這名要求匿名的以國官員說，「協議的大致輪廓得到理解」。這項臨時協議要求以方婦孺將成群獲得釋放，同時被關在以國監獄的巴勒斯坦婦女與年輕人也將獲釋。以色列希望被挾持的一百名婦女與小孩全部獲釋，但初期獲釋人數可能較少。

可能獲釋的巴勒斯坦人數目前還不清楚，一名阿拉伯官員曾告訴伊格納西斯，獄中至少有一百二十人。烏貝達則在錄音宣稱，卡達正在調解釋放一百名以色列人質，換取兩百名巴勒斯坦兒童和七十五名婦女的努力。

以國官員表示，這項協議可能達成五天的臨時性停火，伴隨人質和囚犯交換，停火能讓以方人質安全通過，還可以批准更多給加薩巴勒斯坦平民的國際援助，應能緩解當地人道危機。

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