快訊

藍白二次協商前夕 王金平出聲了！曝3原因指「侯柯配」是下架民進黨最佳組合

駕駛名字曝光！台女開車撞到日本母女釀1死1傷 1歲女嬰困車底不治

棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

台灣募捐援助加薩難民 紅十字會捐6萬美元

中央社／ 台北14日電

台灣募捐援助加薩難民，中華民國紅十字會「請幫加薩的人活下去」捐款專案與上街頭募款，截至11月13日止募得新台幣198萬多元，今天捐6萬美元（約新台幣194萬元）交給紅十字國際委員會（ICRC）。

中華民國紅十字會今天透過新聞稿指出，哈瑪斯10月7日突擊以色列，造成重大傷亡，以色列旋即宣戰，世界最大的露天監獄已成為人口墓園，230萬的人口已有150萬成為難民，據統計至11月13日止，已造成1萬1078人死亡、2萬7490人受傷、3500人失蹤，其中4成是兒童，幾乎每10分鐘就有1名兒童罹難、2人受傷。

新聞稿說明，ICRC近期執行人道主義任務，包含向加薩走廊9個醫療機構提供醫療用品，嘉惠1萬740名患者，為西岸的緊急衛生設施提供了 1000多公升靜脈注射液，與以色列創傷聯盟合作，為以色列受敵對行動影響的人們，提供心理健康支持。

紅十字會表示，在經濟安全方面，ICRC向加薩2萬7300名境內流離失所者提供基本生活用品，如廚具、衛生材料、塑膠桶、防水油布等，為加薩各地超過11萬5000人提供超過5400平方米的清潔水，提供超過5萬6900公升燃料，維持加薩關鍵供水和衛生設施的運作。

紅十字會呼籲，衝突方遵守國際人道法，希望民眾發揮愛心，支援以巴衝突下的人道主義援助，這次「人道快遞III勸募專案（衛部救字第1121361831號）」可線上捐款，捐款帳號華南銀行和平分行（008）121-10-007222-7，戶名中華民國紅十字會，備註「以巴衝突」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 紅十字會

延伸閱讀

約旦河西岸醫院：5巴勒斯坦人與以軍衝突喪生

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

北加薩所有醫院停擺！至少2300人被困西法醫院 醫師拒丟下病患撤離

加薩最大醫院淪停屍間！腐爛遺體堆積如山 慘遭野狗啃食

相關新聞

以軍持續攻擊！加薩醫院周遭多次遇襲 人權觀察：應以戰爭罪調查

人權觀察（HRW）14日發表報告指出，以色列軍隊持續且非法攻擊加薩醫療設施、人員及醫療車隊等，正進一步摧毀加薩照護系統，...

慰勞赴加薩急診醫洪上凱 長庚端出「特大號」豬腳麵線

年僅34歲的林口長庚醫院急診醫學部主治醫師洪上凱7月初赴加薩走廊參與無國界醫生救援任務，至當地不久，以巴戰爭爆發，他在戰...

CNN：布林肯承認國務院內部對以巴衝突有分歧

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在一封寫給工作人員的電郵中承認，國務院內部對政府處理以色列與巴勒斯坦...

以色列公布影像舉證 控哈瑪斯在醫院藏匿武器地道

以色列軍方今天釋出影片和照片，內容顯示據稱是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）存放在加薩一間兒童醫院地下室的武器，並表...

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

「不要叫我英雄，想起至今深陷戰火、生死未卜的同事、居民，心中充滿歉疚。」林口長庚醫院急診醫學部主治醫師洪上凱在以巴戰爭前...

燃料見底！聯合國警告48小時內暫停人道作業 物資卡車14日恐停運

英國衛報報導，在以色列國防軍全面圍困下，加薩燃料幾乎見底，聯合國不同部會警告，人道援助恐在48小時內暫停各項作業，連帶影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。