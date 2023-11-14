聯合國機構降半旗悼念在加沙遇難的工作人員

（德國之聲中文網）本周一（11月13日），聯合國各地機構以降半旗及聯合國工作人員默哀一分鐘的方式，悼念自上個月以哈戰爭爆發以來在加沙喪生的100多名員工。這是該組織78年歷史上人道主義工作者遇難人數最多的一次。

極端伊斯蘭恐怖組織哈馬斯10月7日對以色列發動突襲，造成1200多人喪生。約240人被哈馬斯挾持為人質。

為摧毀哈馬斯，以色列對加沙地帶進行了空襲並展開了地面軍事行動。

據哈馬斯控制的加沙衛生部稱，以色列的報復性襲擊已導致超過11000人在加沙地帶喪生，其中大多數是平民，包括許多兒童。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)10日稱，自巴以爆發新一輪沖突以來，已有101名聯合國工作人員在加沙地帶喪生。

繼紐約之後的第二大聯合國總部日內瓦周一也降半旗，並且沒有在主通道上懸掛193個成員國的旗幟。聯合國發言人戈麥斯(Rolando Gómez)說，聯合國工作人員被邀請舉行"私人"默哀一分鐘。

聯合國日內瓦辦事處總干事瓦洛瓦亞 (Tatiana Valovaya) 對出席儀式的數十名工作人員表示："過去一個月，我們有101名同事在加沙喪生。這是我們組織歷史上在如此短的時間內遇難的救援人員人數最多的一次。"

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處駐加沙事務主任懷特（Tom White）在一份聲明中說，"UNRWA在加沙的工作人員感謝聯合國在世界各地降半旗。然而在加沙，我們必須讓聯合國旗幟高高飄揚，以表明我們仍然屹立並在為加沙人民服務。"

加德滿都和喀布爾的聯合國機構也舉行了活動。聯合國秘書長阿富汗問題特別代表奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）率領約250 人默哀一分鐘。

(法新社）

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