以軍打醫院 新生兒樓層遭砲擊

加薩走廊最大醫院西法醫院十二日在院內燃料耗盡下全面斷電，已停止運作。加薩衛生部表示，在保溫箱的四十五名嬰兒已有六人死亡。路透引述該院醫師報導，新生兒所在的樓層遭砲擊，早產兒被迫安置在普通病房。

加薩衛生部次長黎希擔憂，嬰兒與病患的死亡人數將再攀升。該院的心臟科病房十二日也在以軍攻擊下損毀。巴勒斯坦紅新月會表示，北加薩另一家主要醫療院所聖城醫院，因發電機缺乏燃料而停止運作後，尋求庇護與必須接受治療的病患愈來愈恐慌。

北加薩兩家兒童醫院：納薩爾兒童醫院及蘭提西兒科醫院被迫疏散，造成病人只能待在大街上無人照料。加薩醫院的主管官員札庫特說，當局已與這兩家醫院的醫護人員失去聯繫。

另外，英國衛報十二日分析，西法醫院戰略位置重要，位於加薩市市中心區，而巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的多個行政基礎設施均設在該市。另外，該院鄰近濱海的加薩南北向幹道，故兼具軍事和政治重要性，使控制該院成為以軍現階段的主要目標。

消滅哈瑪斯治理加薩的能力，是以軍攻擊既定目標之一。以色列特拉維夫大學國家安全研究所教授柯比．麥可說，以方必須瓦解哈馬斯勢力，防止它捲土重來，再成為以軍事威脅或統治加薩。以色列無法藉由轟炸或槍砲對付意識形態，需要不同手段；這與此次戰爭的直接目標無關，「我們得對付軍事及政治實體」。

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