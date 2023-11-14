以總理：可能有釋放人質協議

以色列總理內唐亞胡十二日接受美國媒體專訪時指稱，「可能有」釋放遭哈瑪斯擄走的人質協議。但他以擔心破局為由不願詳述。

內唐亞胡在國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」中說，「我們之前聽到有這或那類協議即將成局，但都是噱頭」，是以軍開始從地面進攻加薩後，才使釋放人質的協議具潛在可能性。以方表示，已知人質共二三九名。內唐亞胡強調，他說得愈少，就愈能夠提高計畫實現機會。

內唐亞胡十二日則在接受有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時提到，以方並非不同意美方希望暫停轟炸加薩，以確保人質獲釋的立場，「我們正日以繼夜地竭盡所能」，好讓人質平安歸來，以色列當前的兩大目標就是消滅哈瑪斯以及救回人質。

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