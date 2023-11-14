聽新聞
test
0:00 / 0:00
以總理：可能有釋放人質協議
以色列總理內唐亞胡十二日接受美國媒體專訪時指稱，「可能有」釋放遭哈瑪斯擄走的人質協議。但他以擔心破局為由不願詳述。
內唐亞胡在國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」中說，「我們之前聽到有這或那類協議即將成局，但都是噱頭」，是以軍開始從地面進攻加薩後，才使釋放人質的協議具潛在可能性。以方表示，已知人質共二三九名。內唐亞胡強調，他說得愈少，就愈能夠提高計畫實現機會。
內唐亞胡十二日則在接受有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時提到，以方並非不同意美方希望暫停轟炸加薩，以確保人質獲釋的立場，「我們正日以繼夜地竭盡所能」，好讓人質平安歸來，以色列當前的兩大目標就是消滅哈瑪斯以及救回人質。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言