安全避難所成人肉盾牌…加薩最大醫院遭圍困 WTO：世界不能保持沉默

以色列軍隊與哈瑪斯在加薩最大醫院西法醫院外激戰，數千人已經逃離。據加薩衛生部門官員周一（11月13日）表示，受困在院內的包括新生兒在內的數百名病患因為缺乏電力面臨生命危險。

以色列軍方及加薩當局則各執一詞。以軍稱，他們為平民提供了南遷的安全通道，而且在醫院附近放置了300升燃料，為醫院的發電機供電，但哈瑪斯武裝分子阻止醫院工作人員取得燃料。

西法醫院內的加薩衛生官員則表示，醫院被持續不斷的炮火包圍，院落被持續不斷的猛烈炮火包圍。加薩衛生部也駁斥了哈瑪斯阻止院方人員接近燃料的說法，並說這些燃料只能為醫院供電不到一小時，西法醫院每日需要8000至10000升燃料。

加薩衛生部發言人周一表示，以色列的坦克已經駐守在門診部的大門外。該名發言人還表示，西法醫院保溫箱的45名嬰兒中，已有3人死亡。路透社引述西法醫院的整形外科醫生Ahmed El Mokhallalati稱，由於保溫箱所在的大樓被炸，工作人員不得不將早產的嬰兒排放在普通病床上，利用僅有的電力取暖。

德國之聲駐耶路撒冷記者Rebecca Ritters表示，西法醫院外的戰鬥使得院內人員幾乎無法逃離，據報導，有人在「試圖離開醫院時被開槍」，以色列提出撤離嬰兒的建議也尚未取得進展。「醫療人員稱，一些病患因為重病或重傷無法被移動，情況越來越嚴峻。」

世界衛生組織（WHO）周日表示，根據報告，在過去三天，西法醫院被坦克包圍，並多次遭到襲擊，造成數人死亡，多人受傷。重症監護病房因轟炸而受損，而醫院內流離失所者的避難所也遭到破壞。

世衛還稱，醫院目前停電、停氧和停水。由於燃料短缺，重症監護室、呼吸機和保溫箱等僅存的關鍵設備很快將停止運行，「等於將患者的生命置於直接危險之中」。

極端伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲，造成逾千人死亡，約240人被哈瑪斯挾持為人質。以色列隨即展開報復，攻擊加薩地帶的哈瑪斯目標，在擁有230萬人口的加薩地帶造成了前所未有的傷亡和破壞，其中三分之二加薩人不得不逃離家園，但被圍困的這片飛地上已沒有安全的避難所。

哈瑪斯運動是加薩的統治力量，被美國、德國、歐盟等國家認定為恐怖組織。

對巴勒斯坦人而言，西法醫院凸顯出著平民的困境。醫生在供給不足、沒有麻醉的情況下為包括兒童等的戰爭傷員進行手術。空襲摧毀了城市的街區，成千上萬流離失所的人在加薩地帶尋求庇護。

以色列稱，西法醫院的情況是哈瑪斯將平民作為「人肉盾牌」的主要例證，並聲稱哈瑪斯武裝分子在醫療院內和地下設有指揮中心和其他軍事基礎設施，但這一說法無法佐證。哈瑪斯和醫院工作人員否認了這些指控。

加薩醫院院長扎庫特（Mohammed Zaqout）表示，西法醫院約有650名病人和重傷患者，由約500名醫務人員負責治療。他估計，約有2500名流離失所的巴勒斯坦人在醫院大樓內避難。

據哈瑪斯控制的加薩衛生部上周六則估計，約有 3000 名醫護人員和病人以及15000至 20000名流離失所者在西法醫院避難。

另據巴勒斯坦紅新月會稱，加薩地帶的第二大醫院聖城醫院也已停診。醫院工作人員在藥品、食物和水源匱乏的情況下艱難照顧病患。

國際社會呼籲停火

長達一個多月的以哈沖突使世界兩極分化，許多國家表示，即使哈瑪斯恐襲以色列的殘暴程度令人震驚，也不能成為以色列在加薩造成如此多平民傷亡的理由。

以色列誓言摧毀哈瑪斯，並表示平民的傷亡應歸咎於故意躲藏在平民之間的哈瑪斯。以色列拒絕了停火的要求，稱停火只會給哈瑪斯一個重新集結的機會，從而延長苦難。

世衛總干事譚德塞在社媒X上發文寫道，西法醫院的形勢「嚴峻、危險」。

「遺憾的是，該醫院不再具有醫院的功能。當醫院本應是安全的避難所，卻變成了死亡、破壞和絕望的場景時，世界不能保持沉默。現在就停火。」

在周一與美國總統拜登會晤前，印度尼西亞總統佐科·維多多也呼籲加薩停火。該國是全球穆斯林人口最多的國家。

佐科在參加利雅得的阿拉伯-伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會後錄制了一段視頻稱：「我們必須盡快實現停火，也必須加快並增加人道主義援助的數量，我們必須開始和平談判。」他表示，面對巴勒斯坦人的苦難，世界似乎「束手無策」。

阿拉伯-伊斯蘭國家峰會還敦促國際刑事法院調查「以色列在巴勒斯坦領土上犯下的戰爭罪和反人類罪」。

歐盟譴責哈瑪斯在加薩利用 「醫院和平民作為人肉盾牌」，同時敦促以色列表現出 「最大限度克制」以保護平民。

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）周日在歐盟27個成員國發表的一份聲明中說：「這些敵對行動嚴重影響了醫院運作，造成平民和醫務人員的可怕傷亡。」

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，哈瑪斯正在利用醫院和其他民用設施安置戰鬥人員和武器，這違反了戰爭法。

沙利文表示：「美國不希望看到在醫院裡發生交火，影響無辜的人和接受治療的病患，我們已就此與以色列國防軍進行了積極磋商。」

德國外長正在以色列和哈瑪斯之間的戰爭中再次推動的「人道主義暫停」，但拒絕接受停火以結束戰鬥的呼籲。自哈瑪斯10月7日發動襲擊以來，德國一直堅定地支持以色列，同時也在推動為加薩平民提供人道主義援助。

貝爾博克在最近的中東之行後表示，「裂痕似乎正在加深」，痛苦的現實是，外交只能緩步取得進展。她強調，目前的目標仍是確保以色列人和巴勒斯坦人能過上安全與和平的生活。貝爾博克說，短期內加薩地帶的戰鬥需要「人道主義暫停」，以便能夠為人民提供生活保障，與此同時，以色列的安全也必須獲得保障。

（美聯社、路透社、德新社）

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