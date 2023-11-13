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倫敦30萬人上街 聲援巴勒斯坦

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
倫敦十一日舉行盛大的聲援巴勒斯坦人遊行，群眾持巴勒斯坦旗幟和挺巴標語。警方估計共卅多萬人走上街頭。（歐新社）
倫敦十一日舉行盛大的聲援巴勒斯坦人遊行，群眾持巴勒斯坦旗幟和挺巴標語。警方估計共卅多萬人走上街頭。（歐新社）

卅多萬名聲援巴勒斯坦人的示威群眾十一日走上英國倫敦街頭，呼籲加薩走廊停火。這場遊行是這波以哈戰爭十月爆發以來，英國最大規模的挺巴人遊行。遊行前，倫敦警察局曾接到英國內政大臣布瑞弗曼指示要求禁止，但警方拒絕。

紐約時報及路透等外媒報導，這場「支持巴勒斯坦全國大遊行」在紀念一戰結束的停戰日舉行。群眾在倫敦市中心陣亡將士紀念碑旁默哀兩分鐘後，遊行正式開始。隊伍中有人揮舞巴勒斯坦旗幟，高舉停止轟炸加薩與停止大屠殺等標語，並不時聽到「解放巴勒斯坦」、「立即停火」和「以色列是恐怖國家」等口號。

前來鬧場的極右翼團體和員警爆發衝突，共一二六人被捕，警方起出刀子及手指虎等武器。英國首相蘇納克除譴責暴力，呼籲尊重與和平，也抨擊有人在遊行時高喊反猶太口號，並揮舞支持哈瑪斯的標語。哈瑪斯在英國被視為恐怖組織。

主管英國治安的布瑞弗曼指稱，這次遊行的日期既挑釁又不尊重，是「暴民領導的仇恨遊行」，還投書媒體指控警方處理示威抗議帶有偏見，在政治上引發軒然大波。蘇納克、倫敦市長卡恩和蘇格蘭首席大臣尤沙夫均不認同其說法。

警方估計逾卅萬人參加，主辦單位則宣稱達八十萬人。卅九歲住在南倫敦的瑪莉．羅伯森說，她想讓巴人知道，「我們看到他們目前的遭遇」。

除了倫敦，巴黎、布魯塞爾等歐洲城市都有數萬人上街支持巴人。美國總統拜登上周末回到德拉瓦州威明頓的老家後，數百名支持巴勒斯坦的民眾在附近示威，要求停火。

另一方面，以色列十一日有數千人在特拉維夫集會，包括該國前總統李佛林，要求總理內唐亞胡及以色列政府採取更多作為，讓遭哈瑪斯綁架的二百四十多名人質獲釋，並讓失蹤者返家。這是自以哈開戰以來，以色列國內最大的反政府抗議。

還有幾百名以色列左派社運人士，包括阿拉伯人及猶太人，十一日晚間在特拉維夫的以色列國防部附近示威。有人拿人質照片，高舉「以色列停火」、「戰爭沒有贏家」與「和談是唯一解決之道」等標語。

人質家屬聲明，家人被關在加薩地下，「現在就帶他們回家！」遭哈瑪斯等巴勒斯坦武裝團體擄走的人質，包括以色列及外國平民與以軍人，其中僅四人獲釋，一名以軍士兵獲救。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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