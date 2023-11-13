接管加薩問題 美、以分歧加深

以色列總理內唐亞胡十一日表明，反對巴勒斯坦自治政府（ＰＡ）在以哈戰後，從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中接管加薩走廊，但美國八日則示警以色列勿再次占領加薩。英國金融時報報導，這凸顯美以分歧加深。

美國國務卿布林肯八日在東京的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議中直言，加薩和約旦河西岸的以色列占領區應該回歸ＰＡ治理，以色列亦切勿再占領加薩。他十月也曾提到，巴勒斯坦的權力機構應拿回加薩控制權，過渡時期也可能由國際參與者填補權力真空。

內唐亞胡十一日則在記者會中對此說，以色列應維持對加薩的安全控制，以備不時之需，加薩也需ＰＡ以外的其他管理機構。

他坦言，以色列可能會因此面臨施壓，「但我不打算屈服」。他還表示，戰後加薩不會有文人政府教育當地孩童仇視以色列、殺害以色列人或消滅以色列，以及付薪水給攻擊以色列人的凶手家人。

ＰＡ主席阿巴斯十日表示，加薩是巴勒斯坦不可分割的一部分，ＰＡ將在包括加薩、約旦河西岸及東耶路撒冷在內的全面政治解決方案架構下，承擔一切的責任。他並提議，以哈戰後應舉行國際和會，在國際保證的支持下，確定具體時程。

ＰＡ一度治理加薩及約旦河西岸，但在與哈瑪斯爆發短暫的內戰後，二○○七年被逐出加薩。另截至台灣時間十二日晚間，根據以色列總理辦公室與加薩衛生部，自十月七日以來，以色列已逾一二○○死；加薩已逾一萬一一○○死。以色列十二日持續空襲加薩，地面部隊在加薩最大的西法醫院附近與哈瑪斯武裝分子作戰。衛生官員說，該院有成千上萬醫務人員、患者和流離失所者被困，沒有電力供應，物資不斷減少。

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