籲加薩停火…「停戰日」倫敦人挺巴上街遊行、德國追加對巴勒斯坦人援助

以色列軍方稱，自在加薩地帶展開地面行動以來，以軍已經控制了恐怖組織哈瑪斯的11個軍事哨所。此外，以色列軍隊再次襲擊了沿海地區的隧道和疑似恐怖分子。地下隧道位於一所學校附近，現已被摧毀。以色列海軍周六晚還襲擊了哈瑪斯武器庫。

巴勒斯坦武裝分子本周六多次從加薩地帶向以色列南部發射火箭彈。以色列邊境城鎮發出了火箭彈襲擊警報。

世衛：與希法醫院失去了聯繫

援助組織無國界醫生周六上午在社交媒體X上表示，「過去幾個小時，對希法醫院的襲擊急劇增加」，情況非常糟糕。希法醫院是加薩地帶最大的醫院。院長穆罕默德·阿布·薩爾米賈（Mohammed Abu Salmija）說，醫院遭到以色列方面的襲擊，兩枚炮彈落到院子裡，主入口和外牆均遭到損壞，部分建築發生火災，醫院已停止運營。在那裡工作的醫生向德新社說，醫院已經停電，大多數工作人員已離開醫院，能夠走動的傷員也已經離開，重傷員仍在由核心醫療團隊救治。

以色列方面則指責哈瑪斯應對希法醫院遭襲負責。以色列軍方稱，哈瑪斯一枚瞄准以軍的火箭彈偏離了目標，擊中了希法醫院。以色列政府發言人埃隆·利維（Eylon Levy）指出，哈瑪斯總部位於希法醫院。該設施可能失去受保護地位並成為合法目標。

世界衛生組織表示，已經與希法醫院的聯繫人失去了聯繫，世衛組織非常關注醫務人員、數百名傷病患者的安危，包括那些需要醫療設備維持生命的嬰兒。世衛組織再次呼籲加薩地帶立即停火。

據目擊者報導，以色列坦克周日在加薩城中央街道進行軍事行動。巴勒斯坦紅新月會還報告說，坦克距離庫茲醫院約20米。數千名到診所尋求保護的難民都極度恐懼。

倫敦等歐洲國家首都舉行親巴勒斯坦人游行

周六，30多萬親巴勒斯坦人的示威者在紀念一戰結束的「停戰日」這一天在倫敦中心地帶舉行大規模游行。他們高呼「自由巴勒斯坦」、「立即停火」等口號，要求結束以色列對加薩地帶的襲擊。示威者從海德公園市中心穿過沃克斯豪爾橋游行到泰晤士河畔的美國大使館。英國工會和政界人士也參加了抗議游行，其中包括前工黨領袖傑裡米·科爾賓（Jeremy Corbyn）。

這也是自哈瑪斯10月7日突襲以色列以來，第4場在倫敦舉行的聲援巴勒斯坦的活動。1850名警察在現場維護秩序。

倫敦警方表示，他們在阻止極右翼抗議者時影響主要集會時逮捕了126人。警官馬特·特威斯特 (Matt Twist) 說，大約150名戴著面罩的人發射了煙花，擊中了警察的臉。

英國首相蘇納克譴責哈瑪斯同情者在抗議活動中高呼反猶太口號並揮舞支持哈瑪斯的標語和衣服。

先前，英國內政大臣布雷弗曼（Suella Braverman）把親巴勒斯坦集會稱為「暴徒」領導的「仇恨游行」。倫敦大都會警察局拒絕了部長們要求阻止該游行的請求，稱沒有跡象表明會發生嚴重暴力事件。

周六，約有21000人在布魯塞爾參加了親巴勒斯坦集會；在巴黎，有16000人參加了親巴勒斯坦集會，其中包括左翼議員。本周日，巴黎預計將有數萬人響應法國議會兩院主席的呼籲，參加反對反猶太主義的游行。

德國增加對巴勒斯坦的人道主義援助

德國外交部長貝爾博克宣布德國將增加3800萬歐元對巴勒斯坦領土的人道主義援助。正在中東進行外交訪問的貝爾博克在約旦河西岸拉馬拉與巴勒斯坦總理穆罕默德·什塔耶（Mohammed Shtayyeh）會談後宣布了這一消息。

德國今年將為巴勒斯坦領土提供總額1.6億歐元的資金。

貝爾博克說：「每個生命的價值都是一樣的。以色列的每個人和巴勒斯坦的每個人都有權生活在和平與安全中」。她還表示，加薩地帶的人道主義停火「必須進一步擴大」。

什塔耶在與貝爾博克會談後發表聲明，敦促柏林呼籲結束加薩戰爭。他說，德國必須「對以色列在加薩地帶的戰爭罪行采取符合國際人權法的立場」，「不呼籲結束戰爭，而是用武器支持以色列就是鼓勵它繼續侵略我們在加薩的人民」。

周六晚上，貝爾博克在特拉維夫會見了以色列外長科恩。會後，貝爾博克表示，國際人道法承認平民傷亡，但包含明確的指導方針，其中包括「保護平民以及對民用和軍事目標加以區別」。她還指出，以色列在加薩地帶的做法也將影響以色列的長期安全。

科恩表示，阻止哈瑪斯從歐洲和其他地方獲得的資金來源非常重要，「以色列將繼續與哈瑪斯作戰，直到它不再構成威脅」。

（美聯社、法新社、路透社、德新社）

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