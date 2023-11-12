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安理會緊急會 陸籲立刻停火

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

以哈衝突超過一個月，加薩兒童婦女死傷無數，聯合國安理會十日召開以哈局勢緊急公開會，安理會輪值主席、中國大陸駐聯合國代表團大使張軍提出四個刻不容緩，包含維護停火止戰刻不容緩、保護平民刻不容緩、拯救生命刻不容緩，以及恢復物資供應刻不容緩。

據中國駐聯合國代表團網站消息，張軍於緊急公開會上表示，面對以哈衝突，全世界必須共同大聲疾呼「該打住了」，安理會也必須「排除個別國家的阻撓、干擾」，並立即採取負責任、有意義的行動，堅守正義，維護和平。

針對近期有關解決方案的討論，大陸駐聯合國代表團大使張軍強調，必須明確，關於加薩的任何安排「都不能強加於巴勒斯坦人民」。針對當前局勢的任何解決方案都不能悖離「兩國方案」。巴勒斯坦的未來必須也只能由巴勒斯坦人民自己決定。

張軍並提出四個刻不容緩。他提到，目前有一千三百多名兒童和他們的家人被困在廢墟之中生死未卜，拯救生命刻不容緩。支持安理會就此採取緊急行動，推動連續數日的休戰，並且立即開闢綠色通道，讓專業機構和設備能夠進入加薩進行搜救，盡最大努力拯救兒童。並應推動建立醫療後送機制，讓加薩的孕婦和重傷、重症人員得到及時轉移和救治。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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