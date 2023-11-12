加薩醫療崩 每10分鐘死1童

世衛組織（ＷＨＯ）祕書長譚德塞十日在聯合國安理會表示，加薩走廊平均每十分鐘就有一名孩童遇害、加薩的醫療系統也已崩潰。他並警告加薩沒有任何地方、沒有任何人安全。加薩官員表示，自十日深夜至十一日早晨，加薩市三家醫院周遭發生爆炸並遭砲火波及。加薩最大醫院西法醫院院長賽梅耶指稱，以色列正對加薩市醫院發動戰爭。

譚德塞說，加薩半數醫院及三分之二的初級醫療中心已停止運作，而仍在營運的院所已遠超過負荷。他表示，醫院走廊擠滿傷患、病患和垂死之人，停屍間早已爆滿，手術在沒麻醉下進行，成千上萬流離失所的難民在醫院避難。

譚德塞提到，世衛已核實自十月七日以來，加薩和約旦河西岸的醫護機構共遭逾二五○起攻擊，上周就有五家醫院遇襲。而在以哈開戰後，以色列醫療機構共遭遇廿五起攻擊。

英國廣播公司（ＢＢＣ）及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，加薩官員說，以色列十日空襲至少三家加薩醫院周邊，目擊者說，北加薩的蘭提西兒科醫院和納薩爾兒童醫院遭一連串襲擊和轟炸，兩間醫院的院長卡魯特（Mustafa al-Kahlout）說，醫院被以軍坦克團團包圍，沒人能離開。

以軍數日來堅稱，哈瑪斯將武器藏在加薩醫院下方地道中，使醫院成為合法目標，十日更揚言，若哈瑪斯從醫院開火，以軍必將回擊。

截至台灣時間十一日晚，據加薩衛生部及以官員統計，自以哈十月開戰以來加薩至少一萬一○七八死、二萬七四九○傷；以方將死亡人數從一四○○下修至一二○○，另有六九○○人負傷。

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