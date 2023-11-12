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布林肯對以色列轉硬：太多巴人喪生

聯合報／ 編譯俞仲慈高詣軒／綜合報導
由於國內外壓力日益增加，國務卿布林肯對於以哈戰爭的發言，語氣明顯轉變，稱以色列殺害太多巴勒斯坦平民。(美聯社)
由於國內外壓力日益增加，國務卿布林肯對於以哈戰爭的發言，語氣明顯轉變，稱以色列殺害太多巴勒斯坦平民。(美聯社)

以色列報復攻勢下，加薩走廊平民傷亡攀升，美國近日加重措辭，直指加薩遇害者太多；法國也譴責以軍轟炸無正當性。在以色列國內，也有更多民眾認為以軍在作戰的同時，應該立即和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯展開釋放人質談判，這些發展在在凸顯以哈戰爭的國內外風向正在轉變。

布林肯十日訪問印度新德里時說，樂見以方同意一天暫停四小時在北加薩的軍事行動，但直言已有太多巴勒斯坦人喪生，過去數周已有太多人受苦。布林肯還說，美方希望盡可能防止平民受傷害並提供最大援助。

十月以哈戰爭爆發後，拜登政府一面倒挺以，但隨著戰火擴大和老弱婦孺等無辜平民死傷慘重，全球反以示威頻傳，拜登政府內部亦出現歧見。四日在華府街頭的挺巴遊行中，許多示威者矛頭指向美國總統拜登，指控他涉及對巴人的種族滅絕。拜登也曾在競選募款活動遇到抗議人士呼籲以巴停火。白宮國安會發言人柯比坦言，拜登理解各地及各方人士、執政團隊與聯邦政府內部，皆對這場戰爭有強烈情緒和感受。

對以軍行為不假辭色的西方國家領袖還有法國總統馬克宏。他在十日播出的英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪中直言，法國雖明確譴責哈瑪斯的恐怖分子行動，以色列也有權自衛，但以方必須停止對加薩平民無正當性的轟炸。

馬克宏日前在巴黎一場國際和平論壇場邊受訪時也說，他能理解以色列的傷痛，法以兩國皆盼根除恐怖主義，但仍不應轟炸平民。至於以色列是否違反國際法，馬克宏只說，他不認為轟炸加薩是自衛的最佳方法，而且已引發中東國家群情激憤。

以色列國內民意也正轉變。耶路撒冷智庫以色列民主研究所旗下部門五至六日實施的電話及網路民調顯示，主張持續戰鬥並立即和哈瑪斯展開人質相關談判的以色列人比例，已從約兩周前的三成二增至三成八；另有約二成一民眾認為，即使會使作戰暫停，也應開始談判；一概反對談判者則為二成二。

據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，一位白宮高官指稱各方正進行人質談判，而階段性撤離人質須至少停火一天，會優先安排釋放婦孺，但也坦承談判仍可能破局。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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