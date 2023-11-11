以色列同意1天4小時「人道暫停」

白宮國安會發言人柯比九日表示，以色列已同意自當天起，一天暫停四小時在北加薩的軍事行動。以方則稱之為「戰術局部暫停」。

以色列國防部長葛朗特同日則對此說，這不等於停火或停止戰鬥，將不會影響以軍在加薩的戰鬥，只要巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中還有人質，只要以方還沒完成摧毀哈瑪斯的任務、解除其軍事及統治能力，就不會停火或停戰。他還說，這是以軍讓平民逃離北加薩的有限措施。

ＣＮＮ引述某以色列高官報導，該暫停令將在北加薩特定地區生效。另據聯合國開發計畫署最新分析，以哈戰爭令巴勒斯坦經濟情況倒退數十年，並分別使加薩和約旦河西岸的就業率銳減六成一及二成四。

另外，以色列總理內唐亞胡聲稱，以哈戰後，以方並不尋求征服、占領或統治加薩。但需一支「可靠部隊」進入加薩，必要時防止出現武裝分子威脅並擊斃他們，這是能預防類哈瑪斯組織再現，以及哈瑪斯十月突襲以色列事件重演的關鍵。他還說，加薩需組成文人政府，以方必須看到加薩非軍事化、去激進化與重建。

截至台灣時間十日晚間，據以官員及加薩衛生部統計，自以哈十月開戰以來，以色列至少一四○○死、六九○○傷；加薩至少一萬一○七八死、兩萬七四九○傷。

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