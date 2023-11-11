美印2+2會談 皆挺以色列

美國與印度十日在新德里舉行第五屆美印二加二會談，印度外長蘇杰生、國防部長辛赫與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁出席，除檢視兩國在國防安全及科技領域的合作進展，並就印太、中國大陸及以哈衝突等議題廣泛討論。

綜合法新社、美聯社和路透報導，布林肯在開幕致詞時說，美國致力促進自由開放繁榮的印太，包括透過四方安全對話（Ｑｕａｄ）加強美日印澳間的夥伴關係。國防合作將是美印關係的關鍵支柱。

會後布林肯向記者表示，美印將持續強化夥伴關係，深化在高科技及軍民交流等領域的合作。針對中東問題，美印皆站在以色列這邊，對抗恐怖分子。他也向印方提及錫克教領袖遇刺身亡引發印度與加拿大關係緊張，並期望印方配合加方調查，合作解決分歧。

蘇杰生說，印美在建構共同全球議程時，也打造具前瞻性的夥伴關係。兩國貿易已破兩千億美元（約新台幣六點五兆元），旅美印僑達四四○萬人、留學生達廿七萬人，雙方關係密切。

奧斯丁說，面對迫切的全球挑戰，美印做為兩個最大民主國家，必須找出共同目標。辛赫呼應布林肯說，國防關係是印美關係重要支柱，雙方戰略利益逐漸交會，國防、安全與情報的合作持續加強。

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