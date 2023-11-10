以哈戰爭：激戰、逃亡與尋找解決方案的國際努力

（德國之聲中文網）以色列軍方稱，以色列地面部隊在加沙地帶北部的一場激戰後佔領了哈馬斯的一個基地。該基地位於賈巴利亞市（Dschabalia）的一個難民營。據稱，除恐怖組織哈馬斯之外，伊斯蘭聖戰組織也參與了這場長達十個小時的戰鬥。以色列軍方在聲明中說，以色列國防軍在賈巴利亞"殺死了恐怖分子，繳獲了許多武器並發現了隧道入口"。 其中一個隧道入口位於一個幼兒園旁邊。以色列士兵還發現了哈馬斯重要的作戰資料。上述信息無法得到獨立核實。賈巴利亞是加沙地帶最大的難民營所在地。目前尚不清楚那裡有多少平民。

周三（11月9日），大約5萬巴勒斯坦人從加沙北部逃到加沙南部。以色列軍方發言人稱，周四會繼續開放從加沙北部逃到南部的"人道主義走廊"。以色列軍隊目前主要在加沙北部打擊哈馬斯。數周來，以色列一直呼籲加沙地帶北部的居民前往南部，但加沙南部也不斷遭到以色列空襲。以色列軍方一名發言人上周說，加沙南部並非"安全區"，但比加沙其它任何地區都要安全。

內塔尼亞胡：不釋放人質不停火

以色列總理內塔尼亞胡目前將釋放那些綁架到加沙地帶的人質作為停火條件。他表示，"如果不釋放人質，就不會實現停火"。不過，他沒有說明這是否意味著要立即釋放所有的239名人質。

多家媒體此前報道稱，加沙地帶正在就人道主義停火進行談判，以換取釋放最多15名人質。伊斯蘭哈馬斯高級成員奧薩馬·哈姆丹（Osama Hamdan）向德新社表示，目前正在進行"認真談判"。以色列軍方發言人丹尼爾·哈加裡表示沒有停火："我們正在與哈馬斯作戰，沒有停火。"

聯合國雇員遇難人數增至92人

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員菲利普·拉扎裡尼（Philippe Lazzarini）在接受瑞士媒體公司Tamedia采訪時說，在加沙地帶遇難的聯合國工作人員人數已增至92人。 在世界上任何地方的沖突中，聯合國從未在一個月內記錄如此高的死亡人數。

拉扎裡尼警告加沙地帶的公共秩序面臨崩潰。他說，目前已有超過70萬人逃到聯合國救援設施中， "不幸的是，我們的50多個設施也受到了襲擊"，造成許多人喪生，數百人受傷。

據聯合國稱，一支運送醫療用品的車隊已抵達加沙地帶的希法醫院。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處和世界衛生組織稱，這只是自戰爭爆發以來醫療用品第二次抵達加沙。 兩大組織在聲明中說，希法醫院是加沙最大的醫院，也是巴勒斯坦最古老的醫療機構之一，其醫療狀況是災難性的：急診室和病房人滿為患，受傷人數每小時都在增加，而隨著藥品和麻醉藥品耗盡，病人在承受著不必要的痛苦。

聲明再次呼籲向加沙地帶的人道主義組織提供燃料。沒有燃料，醫院、海水淡化廠和面包店等設施就無法運作，會有更多的人死去。

美國襲擊敘利亞東部的武器庫

據活動人士稱，美國對敘利亞東部的空襲造成九人死亡。 敘利亞人權觀察小組表示，死者屬於伊朗支持的組織。

美國國防部長奧斯汀證實了這一空襲行動，並稱目標是伊朗革命衛隊及其盟友使用的武器庫。10月底，美國已對敘利亞東部兩個類似目標進行了空襲。

自10月7日極端伊斯蘭組織哈馬斯襲擊以色列以來，整個中東地區的安全局勢一直緊張。最近幾周，針對駐伊拉克和敘利亞美軍的襲擊有所增加，加劇了人們對以哈戰爭可能升級為更大規模沖突的擔憂。作為威懾，美國已向該地區增派士兵，並將軍艦和空軍中隊派往地中海東部。與許多其他激進組織一樣，統治加沙地帶的哈馬斯得到伊朗的財政和武器支持。

美國政府對加沙的未來有很多疑問

美國政府希望和加沙地帶的代表就該地區的未來進行外交對話。美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）向美國有線電視新聞網表示："我認為我們有很多問題，但沒有很多答案。" 他說，"我們知道加沙沖突後我們不希望看到什麼：我們不希望哈馬斯控制加沙，不希望以色列收回控制權。"但是，他說，什麼才是一個好的加沙解決方案，仍需要探索。美國無法單獨解決這個問題。 "我們必須與該地區人民進行外交對話，找到解決方案。" 柯比強調，完全可以想象，以色列軍隊將在加沙地帶停留一段時間，以"應對眼前後果並改善安全局勢"。 但涉及到該地區的未來，巴勒斯坦民族權力機構必須"從一開始"就參與其中。

巴勒斯坦前總理表示哈馬斯必須成為和平方案的一部分

巴勒斯坦民族權力機構前總理薩拉姆·法耶茲（Salam Fayyad）呼籲加沙立即停火，並呼籲就未來達成政治共識時不將哈馬斯排除在外。

法耶茲向德國之聲表示，一旦以色列和激進組織哈馬斯之間持續的沖突結束，巴勒斯坦的政治結構必須進行徹底改革，以組建一個有能力的政府。他表示，被美國、歐盟、德國等國家認定為恐怖組織的哈馬斯仍然在巴勒斯坦人中享有很高的聲望，因此不容忽視。

法耶茲表示，可值得信任的巴勒斯坦領導層只能通過投票產生，但目前最緊迫的問題是停火，停止流血。

加沙援助會議將在巴黎召開

本周四，來自50多個西方國家、阿拉伯國家、聯合國及非政府組織的官員在巴黎舉行會議，商討對加沙地帶平民的援助。希臘、愛爾蘭和盧森堡總理，歐洲理事會主席米歇爾、歐委會主席馮德萊恩將參加會議。埃及、約旦和海灣國家等地區利益攸關方以及除俄羅斯之外的二十國集團成員也與會。

法國總統馬克龍敦促以哈戰爭"人道主義暫停"，希望這次會議能夠滿足加沙地帶日益增長的需求，包括食品、水、醫療用品、電力和燃料。

巴勒斯坦民族權力機構總理出席會議，但以色列沒有受到邀請，法國官員表示，隨時會向以色列官員告知事態發展。

（法新社、德新社、路透社）

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