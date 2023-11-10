美忙俄烏及以哈 盟友憂難顧印太

紐約時報九日報導，美國自前總統歐巴馬時即已承諾的「重返亞洲」政策獲得進展，和菲律賓及印度達成新的安全協議並擴大軍演，還計畫與盟友合作在科技上領先中國大陸。但美國的印太盟友都在質疑，美國如今同時支持俄烏及以哈兩場戰爭，還有餘力應對北京嗎？

報導形容，中東如同一個漩渦，已將美國吸回。加薩走廊突然吸引美方目光，美國增派部隊趕赴中東、增加對以軍援，以及國務卿布林肯等高層在中東進行穿梭外交，許多印太夥伴國家已擔心美國抗中動作不夠快，在一些最關鍵挑戰上進展恐落後。

日本自民黨眾議員、曾負責外交安保的首相輔佐官長島昭久上周在澳洲雪梨戰略論壇坦言，「我們最擔憂的是，美軍資源從東亞轉移至歐洲、中東」，希望這波以巴衝突很快結束。

美軍高層已喊話，十月以哈開戰以來沒有任何軍備從印太抽走；國防部長奧斯丁和布林肯本周將分別訪問美國的亞洲盟友印度、日本、南韓與印尼，帶來華府對它們的安全提供再保證的訊息。

印度等前述四國均不約而同質疑，美國如何在捲入俄烏戰爭及以哈戰爭下，權衡其印太盟友的安全需求？諸多盟友懷疑，美國對外備多力分，內部又政治分裂，對許多國家許下的許多安全承諾能兌現多少？

武器是這些盟友的共同擔憂之一。美國國防產業至今苦於供應烏以的軍火短缺，包括一五五公厘砲彈；導向砲彈及更複雜的美國武器系統亦正挹注這兩場戰爭，這使美方已簽約和承諾提供日本、台灣與澳洲的軍備，恐面臨延遲交貨。台灣前防長楊念祖說，不只硬體，「你還得教導訓練人員操作那些系統」；擔憂美國將沒有更有效及充足的能力嚇阻中國。

目前中國大陸似乎偏好持續採邊緣策略。在以哈開戰後兩周，中菲船艦在南海仁愛礁附近擦撞；沒多久美中軍機在南海上空差點擦撞，距離不到三公尺。美國印太司令阿基里諾指，中國目標是將美國逐出該地區。五角大廈官員則對此強調，這將不會成真。

然而，對懷疑美國承諾的人來說，這在歷史上有跡可循，例如越戰時美國拋棄南越，更近的例子是美國前總統布希二○○○年曾宣示，只要他當總統，將展現美國的力量和對亞洲盟邦的承諾。但在翌年九一一事件發生後一個月，布希就去中國見江澤民，避談他說過中國是美國戰略競爭對手的話。

對日本與其他美國的亞洲夥伴而言，以哈戰爭恐打亂石油供給及強化安全上的進展，這場戰爭愈快落幕，美國就能愈快回來嚇阻中國並與其競爭。

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