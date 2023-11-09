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以軍突入加薩市核心 爆發巷戰

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
以軍在加薩走廊對戰哈瑪斯。 路透
以軍在加薩走廊對戰哈瑪斯。 路透

路透報導，以色列國防部長葛朗特七日表示，以軍已包圍加薩市且攻入城區心臟地帶，「正逐漸收緊包圍網」，控制加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯表示正與以軍巷戰。消息人士透露，以色列準備進入下一個階段，鎖定和瓦解哈瑪斯地底迷宮，預計需數月時間才能達成目標。

葛朗特接受電視訪談提到，哈瑪斯首腦辛瓦是一個月前殘忍下令攻擊以色列民眾的劊子手，如今獨自被困碉堡，失去和周圍聯繫，指揮鏈正在變弱。他說，進入加薩市的以軍部隊只有一個目標，「消滅哈瑪斯恐怖分子和他們的基礎設施、指揮官、碉堡與通訊室」。

葛朗特描述，加薩市地底下綿延數公里的地道途經地面學校和醫院，而哈瑪斯的武器、通訊室和武裝分子就藏身底下。

以色列總理內唐亞胡表示，「以軍每天每個小時都在逼近哈瑪斯，截至目前，我們已經擊斃地面上下數以千計的恐怖分子。」

哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織說，正與以軍展開激烈巷戰，哈瑪斯戰士從豎井朝以軍發射火箭推進式手榴彈並迅速躲回地道，接著再從其他豎井發動襲擊。

以軍發言人哈加里七日則表示，戰鬥工兵不斷使用爆炸裝置摧毀地道，目前已破壞超過一百座豎井。

路透報導，以色列消息人士透露，以色列國防軍準備進入下階段目標，全力瓦解北加薩地道迷宮和殲滅哈瑪斯首腦，預計需要數月。

以軍最初以北加薩為主要空襲目標，目的是盡可能摧毀軍事設施以利開展地面入侵。後續以軍正式展開地面行動，兵分多路將加薩全境一分為二，過程中極力蒐集有關地道系統的必要情報。

在地面行動中，以軍出動機器人和嗅探犬負責定位和初探地道入口，以利特殊部隊未來攻入地下，同時派出推土機摧毀部分地道入口。

哈瑪斯自二○○七年控制加薩走廊便開始建造地道，長度綿延數百公里，最深達到八十公尺。一名獲釋人質描述地道宛如「蜘蛛網」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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