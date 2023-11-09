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加薩已逾萬人喪生 巴女孩淚喊：我想要雙腿回來

聯合報／ 國際中心／綜合報導
加薩走廊南部的拉法再度遭以色列轟炸，一名巴勒斯坦男子七日抱著傷者離開。（法新社）
加薩走廊南部的拉法再度遭以色列轟炸，一名巴勒斯坦男子七日抱著傷者離開。（法新社）

以色列報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲，密集空襲加薩走廊，導致許多孩童受傷截肢，女孩在止痛藥效過後痛苦淚喊「我想要雙腿回來」。

法新社報導，十三歲巴勒斯坦女孩巴茲在加薩南部甘尤尼斯納瑟醫院表示：「我不想要假的腿。」每當止痛藥效過去，她睜開眼時，都會看著纏著繃帶的殘肢。

她四十七歲的母親拉米亞表示，巴茲上周在空襲中失去雙腿，她的四名親人喪命。

哈瑪斯十月七日突襲以色列造成一千四百多人喪生，其中大多數是平民。哈瑪斯治下的加薩衛生部說，加薩已有一萬五百六十九人喪生，包括四千多名孩童。

拉米亞說，她有兩個女兒和兩個孫子喪生，「他們被炸得血肉模糊」，靠耳環和腳趾才認出。

巴茲的臉和手臂布滿傷痕，她問道：「我要如何回學校，我的朋友能走路，而我不能怎麼辦？」拉米亞試圖安撫她說：「我會在妳身邊。妳未來的路還很長。」

在醫院燒傷科，十四歲的阿加和她十五歲的姊姊薩拉躺在相鄰的病床上。

她們的母親坐在兩張病床之間，強忍淚水說，十月十二日的空襲導致薩拉的姊妹和十二歲弟弟喪生。

阿加回憶：「他們將我轉送到這裡時，我請護理師扶我起來，結果發現我腿被截肢了。我經歷了很多痛苦，但我感謝神讓我還活著」。

阿加下定決心，不讓傷勢決定她的未來，她說：「我會裝義肢，繼續學習，這樣我就能實現夢想成為醫師。我會為了自己和家人變得堅強」。

醫院院長解釋說，由於死傷人數眾多，醫藥資源不斷減少，醫務人員時常別無選擇，只能截肢，以防併發症危及性命。

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