內唐亞胡：戰後將監管加薩安全

隨著以哈戰爭進入第二個月，以色列總理內唐亞胡就以色列戰後計畫提出迄今最明確的宣示，他說，一旦戰鬥結束，以色列將需要監督加薩地帶的安全。

他的計劃如果實施，顯示以軍似乎不會完全占領加薩，美國和其他國家已警告不要這樣做。他沒有提供有關戰後計劃的一些細節，但表示以軍維持加薩安全局勢將「無限期」。

在六日播出的美國廣播公司專訪中，內唐亞胡沒有透露，他認為哈瑪斯垮台後誰應該管理加薩。當被問及具體問題時，內唐亞胡僅回答說，他認為以色列將無限期地對加薩「承擔全面安全責任」。

他說，「我們已經看到，當我們沒有這種安全責任時，我們面臨的就是哈瑪斯恐怖活動爆發，其規模是我們無法想像的」。以色列表示，這次出兵加薩目標是摧毀哈瑪斯，並消除以色列再度遭遇十月七日遭到致命跨境攻擊的可能性。目前尚不清楚誰將接替哈瑪斯管理加薩，不過內唐亞胡的言論，表明以色列自認將在控制加薩問題發揮重要作用。

美國總統拜登警告，以色列若重新占領二○○五年撤出的加薩，將是「大錯」，美國官員表示，以色列非常明確表示不想這樣做。自二○○七年以來，哈瑪斯一直控制加薩。內唐亞胡沒有詳細說明加薩的「整體安全責任」意味什麼，但他表示，「那些不想繼續走哈瑪斯路線的人」應該掌控加薩。以色列官員公開表示，現在討論加薩治理還為時過早，他們的重點是當前軍事目標。

即便如此，隨著加薩遭受的破壞和巴人死亡人數不斷增加，以及以軍深入該地區，接下來會如何發展變得更加緊迫。

軍事分析家表示，以色列面臨重新占領加薩和撤軍之間的艱難選擇，分析家警告說，以軍造成的大規模流離失所和平民苦難，可能會導致另一個推動暴力抵抗以色列的激進組織出現。

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