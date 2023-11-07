以色列包圍加薩 傳48小時內攻城

美聯社報導，以色列軍方證實加薩走廊已經被一分為二，以軍並宣布全面包圍巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩市，以色列媒體報導，大規模攻擊即將展開，以軍預計四十八小時內入城。以哈戰爭滿一個月之際，加薩衛生部六日表示，以軍的空襲和砲擊已造成超過一萬名加薩人喪生。

以軍發言人哈加里向媒體證實，加薩走廊現在已分成「北加薩和南加薩」，並強調以軍針對哈瑪斯的戰事進入一個「重要階段」。當地時間五日晚間，加薩通訊網路疑遭以色列全面切斷，以軍在空中、陸地和海上的密集砲火和轟炸掩護下，地面部隊包圍加薩，哈瑪斯武裝分子據報已撤回城內陣地。

以色列「國土報」五日晚間引述未具名以色列官員報導，以軍已包圍加薩市及其周邊地區，估計步兵部隊將在未來四十八小時內進入該市。

隨著以軍攻勢加強，加薩北部五日晚間傳出巨大爆炸聲響，BBC報導，以軍包圍加薩市之際展開空襲，是這波以哈開戰以來最猛烈的一次。

網路記錄組織NetBlocks.org說，加薩通訊網路全面中斷十五小時，是加薩通訊在這波衝突中第三度全面中斷。通訊六日逐漸恢復，斷網期間，加薩兩百萬人無法聯繫緊急醫療，聯合國也表示和巴勒斯坦難民救濟工作署成員失去聯絡。

以色列空襲黎巴嫩南部擊毀一輛車，造成三名孩童和祖母喪生，孩童叔叔到現場悼念。（美聯社）

加薩市醫院人員說，以軍五日夜間空襲加薩市，造成大約兩百人死亡。加薩衛生部表示，以色列的空襲和砲擊，已造成加薩至少一萬零廿二名巴人喪命，當中大多數是平民。哈瑪斯十月七日突襲以色列造成約一千四百人死亡，並挾持兩百四十多名人質。

以色列軍方呼籲巴勒斯坦平民前往加薩南部避難，同時持續發動攻擊。儘管白宮出面呼籲人道停戰，但以色列不為所動。加薩市被包圍之際，美國表示，如果伊朗或伊朗支持的黎巴嫩真主黨為支持哈瑪斯而攻擊以色列，美國將進行軍事干預，美國並罕見宣布已向該地區派遣一艘俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦。美國國防部長奧斯丁重申，美國致力於阻止「任何試圖使這場衝突升級的國家或非國家行為者」。

黎巴嫩指稱以軍五日襲擊黎國南部，造成三名幼童和他們的祖母喪生，以軍表示這次攻擊是回應來自黎巴嫩的飛彈殺害一名以色列平民。由於情勢升高，英國已開始撤離駐黎巴嫩外交人員和家屬。

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