聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列包圍加薩 傳48小時內攻城

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
以色列軍方五日發布照片，顯示以軍裝甲部隊在加薩地區推進。（法新社）
以色列軍方五日發布照片，顯示以軍裝甲部隊在加薩地區推進。（法新社）

美聯社報導，以色列軍方證實加薩走廊已經被一分為二，以軍並宣布全面包圍巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩市，以色列媒體報導，大規模攻擊即將展開，以軍預計四十八小時內入城。以哈戰爭滿一個月之際，加薩衛生部六日表示，以軍的空襲和砲擊已造成超過一萬名加薩人喪生。

以軍發言人哈加里向媒體證實，加薩走廊現在已分成「北加薩和南加薩」，並強調以軍針對哈瑪斯的戰事進入一個「重要階段」。當地時間五日晚間，加薩通訊網路疑遭以色列全面切斷，以軍在空中、陸地和海上的密集砲火和轟炸掩護下，地面部隊包圍加薩，哈瑪斯武裝分子據報已撤回城內陣地。

以色列「國土報」五日晚間引述未具名以色列官員報導，以軍已包圍加薩市及其周邊地區，估計步兵部隊將在未來四十八小時內進入該市。

隨著以軍攻勢加強，加薩北部五日晚間傳出巨大爆炸聲響，BBC報導，以軍包圍加薩市之際展開空襲，是這波以哈開戰以來最猛烈的一次。

網路記錄組織NetBlocks.org說，加薩通訊網路全面中斷十五小時，是加薩通訊在這波衝突中第三度全面中斷。通訊六日逐漸恢復，斷網期間，加薩兩百萬人無法聯繫緊急醫療，聯合國也表示和巴勒斯坦難民救濟工作署成員失去聯絡。

以色列空襲黎巴嫩南部擊毀一輛車，造成三名孩童和祖母喪生，孩童叔叔到現場悼念。（美聯社）
以色列空襲黎巴嫩南部擊毀一輛車，造成三名孩童和祖母喪生，孩童叔叔到現場悼念。（美聯社）

加薩市醫院人員說，以軍五日夜間空襲加薩市，造成大約兩百人死亡。加薩衛生部表示，以色列的空襲和砲擊，已造成加薩至少一萬零廿二名巴人喪命，當中大多數是平民。哈瑪斯十月七日突襲以色列造成約一千四百人死亡，並挾持兩百四十多名人質。

以色列軍方呼籲巴勒斯坦平民前往加薩南部避難，同時持續發動攻擊。儘管白宮出面呼籲人道停戰，但以色列不為所動。加薩市被包圍之際，美國表示，如果伊朗或伊朗支持的黎巴嫩真主黨為支持哈瑪斯而攻擊以色列，美國將進行軍事干預，美國並罕見宣布已向該地區派遣一艘俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦。美國國防部長奧斯丁重申，美國致力於阻止「任何試圖使這場衝突升級的國家或非國家行為者」。

黎巴嫩指稱以軍五日襲擊黎國南部，造成三名幼童和他們的祖母喪生，以軍表示這次攻擊是回應來自黎巴嫩的飛彈殺害一名以色列平民。由於情勢升高，英國已開始撤離駐黎巴嫩外交人員和家屬。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

布林肯稱積極提供加薩援助 土外長促支持立即停火

外交努力全白廢？對哈瑪斯進攻引起不滿 各國自以色列召回大使

時間軸／以巴衝突不斷更新…以色列拒絕停火 預計48小時內進攻加薩市

布林肯談加薩未來：巴勒斯坦自治政府應扮核心

相關新聞

以色列包圍加薩 傳48小時內攻城

美聯社報導，以色列軍方證實加薩走廊已經被一分為二，以軍並宣布全面包圍巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩市，以色列媒體報導，...

聯國首長 籲以哈停火

聯合國旗下十八個機構首長五日發表罕見共同聲明，對加薩走廊平民死亡人數表達憤怒，敦促以色列和哈瑪斯「即刻人道停火」。

接管加薩？布林肯會阿巴斯

美國國務卿布林肯近日穿梭中東，從約旦河西岸到伊拉克，防止以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的衝突事態擴大。布林肯五日先造訪被...

美公布核潛艦抵中東 示警伊朗

美國軍方五日發表罕見聲明，表示一艘飛彈潛艦已抵達中東。在拜登政府試著避免以色列與哈瑪斯衝突擴大之際，美軍這項訊息顯然是衝...

首次太空戰 以色列大氣層外擊落飛彈

英國「每日電訊報」五日報導，以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統，在地球大氣層外擊落一枚葉門叛軍「青年運動」向以...

香港看以哈衝突：自我審查、民間關注與反戰訴求

全球多個城市在週末出現示威要求以哈停火，香港也有小規模請願，聲援巴勒斯坦人。自稱為「一眾推動反戰的香港人」的組織「反戰動員」6名成員於週六（11月4日）到以色列駐港總領事館樓下，默站3分鐘悼念和宣讀聲明，「譴責以色列政府屠殺巴勒斯坦人」，要求立即停火和反對美國軍事介入。獨立媒體報導，現場有少量便裝港警戒備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。