以軍將發動大規模攻擊

以色列軍方5日證實，加薩走廊已被一分為二，以軍並宣布全面包圍加薩市；以色列媒體報導，大規模攻擊即將展開，以軍預計48小時內入城。隨著以軍攻勢加強，加薩北部5日晚間不時傳出巨大爆炸聲響，BBC報導，以軍包圍加薩市之際展開的空襲，是這波以哈開戰以來最猛烈的一次。加薩市被包圍之際，美國表示，如果伊朗或伊朗支持的黎巴嫩真主黨為支持哈瑪斯而攻擊以色列，美國將進行軍事干預，美國並罕見宣布已向該地區派遣一艘俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦。美國國防部長奧斯丁重申，美國致力於阻止「任何試圖使這場衝突升級的國家或非國家行為者」。

在全球緊張局勢升溫之際，各國企業紛紛尋求地緣政治專業意見，例如聘請特別顧問諮詢意見，或像日立製作所和美國投銀Lazard等公司，聘用前外交官和外部專家，直接向主管階層報告，以幫助企業對目標市場和供應鏈做出愈來愈細膩的判斷。

英國金融時報（FT）報導，去年俄羅斯出兵烏克蘭，已使許多企業感到措手不及，如今企業更密切注意以哈衝突對中東造成的後續影響，而台海局勢和明年川普可能再度當選美國總統等劍拔弩張的政治情勢，也讓企業坐立難安。

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