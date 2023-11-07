聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍將發動大規模攻擊

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

以色列軍方5日證實，加薩走廊已被一分為二，以軍並宣布全面包圍加薩市；以色列媒體報導，大規模攻擊即將展開，以軍預計48小時內入城。隨著以軍攻勢加強，加薩北部5日晚間不時傳出巨大爆炸聲響，BBC報導，以軍包圍加薩市之際展開的空襲，是這波以哈開戰以來最猛烈的一次。加薩市被包圍之際，美國表示，如果伊朗或伊朗支持的黎巴嫩真主黨為支持哈瑪斯而攻擊以色列，美國將進行軍事干預，美國並罕見宣布已向該地區派遣一艘俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦。美國國防部長奧斯丁重申，美國致力於阻止「任何試圖使這場衝突升級的國家或非國家行為者」。

在全球緊張局勢升溫之際，各國企業紛紛尋求地緣政治專業意見，例如聘請特別顧問諮詢意見，或像日立製作所和美國投銀Lazard等公司，聘用前外交官和外部專家，直接向主管階層報告，以幫助企業對目標市場和供應鏈做出愈來愈細膩的判斷。

英國金融時報（FT）報導，去年俄羅斯出兵烏克蘭，已使許多企業感到措手不及，如今企業更密切注意以哈衝突對中東造成的後續影響，而台海局勢和明年川普可能再度當選美國總統等劍拔弩張的政治情勢，也讓企業坐立難安。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

人類史上首次太空戰爭？ 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

BBC：美國40年來首度動用納稅人錢 悄然助台灣全面武裝

外交努力全白廢？對哈瑪斯進攻引起不滿 各國自以色列召回大使

時間軸／以巴衝突不斷更新…以色列拒絕停火 預計48小時內進攻加薩市

相關新聞

以色列包圍加薩 傳48小時內攻城

美聯社報導，以色列軍方證實加薩走廊已經被一分為二，以軍並宣布全面包圍巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩市，以色列媒體報導，...

聯國首長 籲以哈停火

聯合國旗下十八個機構首長五日發表罕見共同聲明，對加薩走廊平民死亡人數表達憤怒，敦促以色列和哈瑪斯「即刻人道停火」。

接管加薩？布林肯會阿巴斯

美國國務卿布林肯近日穿梭中東，從約旦河西岸到伊拉克，防止以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的衝突事態擴大。布林肯五日先造訪被...

美公布核潛艦抵中東 示警伊朗

美國軍方五日發表罕見聲明，表示一艘飛彈潛艦已抵達中東。在拜登政府試著避免以色列與哈瑪斯衝突擴大之際，美軍這項訊息顯然是衝...

首次太空戰 以色列大氣層外擊落飛彈

英國「每日電訊報」五日報導，以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統，在地球大氣層外擊落一枚葉門叛軍「青年運動」向以...

香港看以哈衝突：自我審查、民間關注與反戰訴求

全球多個城市在週末出現示威要求以哈停火，香港也有小規模請願，聲援巴勒斯坦人。自稱為「一眾推動反戰的香港人」的組織「反戰動員」6名成員於週六（11月4日）到以色列駐港總領事館樓下，默站3分鐘悼念和宣讀聲明，「譴責以色列政府屠殺巴勒斯坦人」，要求立即停火和反對美國軍事介入。獨立媒體報導，現場有少量便裝港警戒備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。