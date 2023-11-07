首次太空戰 以色列大氣層外擊落飛彈

英國「每日電訊報」五日報導，以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統，在地球大氣層外擊落一枚葉門叛軍「青年運動」向以國發射的彈道飛彈，被認為是人類史上首次在太空發生的戰鬥。

伊朗支持的「青年運動」已向以色列宣戰，該飛彈在十月卅日發射，從葉門北上飛越阿拉伯半島近一六○九公里，目標是以色列港市埃拉特。以色列國防軍聲明，空軍系統追蹤飛彈軌跡，並在最合適的作戰時間和地點攔截該飛彈。

以色列國防部公布了攔截時的影片，其中來襲飛彈的圓柱型輪廓幾難辨識，隨後畫面顯現一陣爆炸。從埃拉特拍攝的照片則顯示，「飛箭」的反彈道飛彈冒出一道煙霧。當地居民表示，從地面上就聽得到巨大爆炸聲。

十月七日迄今，青年運動已透過無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈多次對以色列發動襲擊。這次被攔截的據信是Qader飛彈，是伊朗設計的流星三型飛彈改良而成，射程可將以色列全境置於青年運動打擊範圍內。

「飛箭」系統是美國和以色列的聯合計畫，約在廿五年前首次部署，意在抗衡伊朗等阿拉伯勢力的長程彈道飛彈。

報導引述一名未具名以色列國防官員指出，這次攔截向幕後主使者伊朗證明，以色列有能力反擊伊朗的飛彈計畫，這對區域衝突有更深遠意義。

商品推薦