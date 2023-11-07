接管加薩？布林肯會阿巴斯

美國國務卿布林肯近日穿梭中東，從約旦河西岸到伊拉克，防止以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的衝突事態擴大。布林肯五日先造訪被以色列占領的約旦河西岸，在雷馬拉會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，再轉赴巴格達與伊拉克總理蘇達尼會面。

阿巴斯批評美方未扮演「誠實調停者」角色。以哈上月七日開戰以來，布林肯已訪問過以色列，但這是他第一次到約旦河西岸；布林肯也成為以哈開戰以來，造訪約旦河西岸的美國最高階官員。

布林肯曾表示，一旦戰役結束，應由巴勒斯坦自治政府管理加薩。但許多巴人認為，巴勒斯坦自治政府對以色列太軟弱。雖然同屬巴勒斯坦陣營，但巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯並無交集，且時有衝突。

巴勒斯坦駐英國大使佐姆洛特形容，布林肯與阿巴斯的會面氣氛「緊張」。佐姆洛特表示，阿巴斯訴求「立即停火，停止殘暴的以色列人謀殺、攻擊巴勒斯坦平民」，而布林肯及拜登政府卻僅呼籲「人道休戰」。

佐姆洛特表示，「這場戰爭打從一開始就擺明針對巴勒斯坦人民，不僅是加薩居民，也包括約旦河西岸的巴人。我們需要看到美國扮演誠實調停者的角色，而非採納以色列的論述」。

布林肯離開約旦河西岸後，稍晚降落伊拉克首都巴格達；布林肯在巴格達會見伊拉克總理蘇達尼會談超過一小時，這是他就任國務卿後首度造訪伊拉克。

美國中央情報局局長伯恩斯五日也展開中東訪問，第一站就赴以色列加強兩國情報合作。伯恩斯此行除了轉達白宮希望以色列對哈瑪斯的軍事行動採取更謹慎方式，並企圖說服以國同意人道休戰，以便救援物資進入加薩地區，避免造成更多平民傷亡。

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